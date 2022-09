Udvarhelyszéken több alkalommal is üzemanyagot loptak munkagépekből

A rendőrség munkatársai a sürgősségi hívószámon érkezett bejelentés nyomán szálltak ki a helyszínre. A kiérkezett egyenruhások egy személygépkocsiban találták meg a négy, 21 és 35 év közötti feltételezett elkövetőt – három férfit és egy nőt. Az autó átvizsgálása során a rendőrök több, üzemanyag tárolására alkalmas eszközt találtak, amelyek 64 liter gázolajat tartalmaztak. A rendőrök ugyanakkor üzemanyag lefejtéséhez használatos eszközökre is bukkantak. A rendőrségi szóvivő érdeklődésünkre jelezte, zajlik a nyomozás, ám részleteket egyelőre nem árult el;

Elfogadom mindenki véleményét, aki úgy érzi, hogy a fiam tettei miatt csalódott bennem is, ugyanakkor elsősorban a családomtól kell elnézést kérjek. Több mint húsz éve folyamatosan közösségi ügyeknek álltam az élére és sokszor éjt nappallá téve próbáltam megoldásokat keresni kis és nagyobb közösségeink számára. Most feltevődött a kérdés bennem is, hogy maradt-e közben elég időm és energiám a családomra figyelni?