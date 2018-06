Udvarhelyszéken megszűnőfélben van a rajzás, Gyergyószéken még tart a szöcskejárás

Tikkadt szöcskenyájak Kápolnáson. Megúszták a vészt és a permetezést is a kápolnási gazdák • Fotó: Veres Nándor

Nem kérik a vészhelyzet elrendelését és rovarirtós permetezést a kápolnásfalusi gazdák, ugyanis már nem rajzanak olyan nagy számban a szöcskék a település környékén, mint néhány nappal korábban.

Megszabadultunk tőlük. A falu keleti felében még vannak, de ez már nem invázió. Elvonultak kelet felé, már nincs veszély

– számolt be a többnapos nyugtalan várakozás utáni helyzetről Péter Árpád. A helybéli gazdának két lucernása van a falu határában, és múlt héten mindkettőt ellepték a szöcskék, ám amikor csütörtökön lekaszálta és szemügyre vette területeit, azt tapasztalta, hogy csökkent a rovarok száma. Megbeszélést is tartottak akkor a helybéli gazdák, és úgy döntöttek,

nem kérnek azonnali beavatkozást és rovarirtós permetezést.

„Jó, hogy nem kértünk permetezést, mert erősen meggyűjtöttük volna a bajunkat. Így nincs akkora kár, mint amekkora úgy lett volna” – fogalmazott a gazda. Elmondta,

a szöcskék ugyan megdézsmálták a lucernát és más kétszikű vetett takarmánynövényeket, de sokkal nagyobb lett volna a kápolnásfalusiak kára, ha a vegyszeres kezelést követő háromhetes legeltetési tiltás miatt meg kellett volna vásárolniuk a takarmányt állataiknak.

Tetemes kiadás lett volna ez, hiszen a Kápolnás környéki mezőgazdasági területek többnyire kaszálók és legelők, amelyek a településen tartott mintegy 500 szarvasmarhának és 1000–2000 juhnak biztosítanak táplálékot.

A szakemberek továbbra is megfigyelés alatt tartják azokat a területeket, amelyeken nagymértékű szöcskerajzást észleltek, de a május utolsó hétvégéjén elrendelt gyergyószéki permetezést követően a vészhelyzetet nem kellett kiterjeszteni más területekre

– tájékoztatott érdeklődésünkre Adrian Pănescu. Akkor mintegy 70 hektárnyi területen észleltek szokatlanul nagy szöcskerajzást Gyergyószárhegy, Gyergyóditró és Gyergyóalfalu környékén, és 20–25 hektárnyi, főként út menti területen végeztek rovarirtós permetezést – helyesbítette múlt heti közlését a Hargita Megyei Prefektusi hivatal szóvivője.

A témával kapcsolatosan pénteken a megyei tanács sajtószolgálata is közleményt adott ki, melyben arról számolnak be, hogy még mindig jelentős szöcskerajokkal lehet találkozni a Gyergyói-medencében, elsősorban Gyergyószárhegyről és Gyergyóremetéről érkeztek hozzájuk erre vonatkozó információk. A közlemény ugyanakkor arról is hírt ad, hogy a szakemberek és a helybéliek szerint a térségben a román alföld irányából megjelentek az úgynevezett pásztormadarak, és ezeknek köszönhetően csökken majd a szöcskerajok nagysága, tehát a természet gondoskodik saját egyensúlyának helyreállításáról.

Egy hete tart a vészhelyzet

Mint arról már írtunk, a szöcskék május második felében jelentek meg tömegesen Gyergyószék egy részén, majd néhány nap múlva Kápolnásfalu környékéről is nagymértékű rajzásról tájékoztatták a megyei prefektusi hivatalt a polgármesterek. A szakértők május 25-ei helyszínelése után összeült a prefektusi hivatal irányítása alatt működő megyei vészhelyzeti bizottság, és a mezőgazdasági igazgatóság képviselőinek javaslata alapján kérelmezték a vészhelyzet elrendelését. A belügyminisztériumi jóváhagyást követően szombaton rovarirtós permetezéssel próbálták megfékezni a szöcskerajzást Gyergyószéken. A vegyszeres kezelésről értesítették a lakosságot és a környékbeli méhészeket, az érintett területeken huszonegy napra betiltották a legeltetést.