Szöcskeinvázió a gyergyói térségben és Kápolnásfalu határában

Mintegy ezer hektárra tehető az a terület, ahol szöcskerajok jelenlétéről számoltak be a Gyergyói-medencében. A Vasláb-Újfalu térsége mellett a Szárhegy-Ditró zóna jelentős, a vonulási irány pedig Remete, már onnan is jelezték a rovarok létét, akárcsak Kápolnásfalu határából.

• Fotó: Veres Nándor

Hasonló tájékoztatást tett közzé Gyergyóditró és Gyergyóújfalu község vezetősége is.

A permetezett területek gazdáit értesítették, tájékoztatott Danguly Ervin, Szárhegy polgármestere, közlemény is napvilágot látott: „A megyei katasztrófavédelmi bizottság határozata értelmében készenléti állapot áll be azokon a területeken, ahol szöcskeinvázió van.

A szakemberek között van, aki nyerges, van, aki fogasfarkú szöcskeként azonosítja be a nagy számban fellelhető egyedeket. Molnár Zoltán szárhegyi agrármérnök, rovarkutató megkeresésünkre előrebocsátotta, lévén, hogy neki nincs mezőgazdasági területe, így a jelenséget higgadtan, mint a természeti törvények egyikét tudja felfogni. A növényvédelmi előrejelző rendszerek segítségével beazonosítható lett volna korábban az invázió, ám prevencióra aligha lett volna lehetőség. Több tényező együttállása váltotta ki, hogy az akár évek óta talajban lévő tojásokból most kikeljenek a szöcskék ilyen nagy mennyiségben. Ezek a rovarok legelők, kaszálók élővilágát képezik, nem a kultúrnövényekre „szakosodtak”, de lévén, hogy a kétszikűeket fogyasztják előszeretettel, megtörténhet, hogy ha a vonulási irány közvetlen közelében kétszikű kultúrnövény van, abban is kárt tesznek.

Jó hírrel is szolgált, lévén, hogy egygenerációs rovarról van szó, nem kell attól tartani, hogy a közeljövőben újabb hullámban lesznek kikelések.

Azt viszont nem lehet tudni, hogy ennyi rovar milyen mennyiségű tojást fog lerakni, melyik zónában, és az új egyedek kikelése melyik esztendőre várható.