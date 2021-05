Udvarhelyszék a mélyszegénység által legjobban érintett térség Hargita megyében

Messze még a vége. A mélyszegénység Hargita megyét sem kerüli el – hangzott el a sajtóeseményen • Fotó: Erdély Bálint Előd

A végcél egy átfogó, a mélyszegénységet hosszú távon kezelő stratégia elkészítése, valamint egy olyan cselekvési csomag összeállítása is, amellyel szakpolitikai segítséget is kérhet a megye, ugyanis számtalan kérdésben jogszabályi változásokra is szükség van, tudtuk meg. András Lóránt még fontosnak tartotta hozzátenni: a Hargita megyében mélyszegénységben élők száma elmarad az országos átlagtól, ellenben – ha a nem cselekszenek most – akkor az elkövetkező évtizedekben rohamosan fog romlani a helyzet.

A mélyszegénység fogalma

A fejlett országokban mélyszegénységen azt a jelenséget értjük, amikor valaki egy relatív szegénységi küszöb alatt, alapvető javakat és közszolgáltatásokat nélkülözve él, és kevés esélye van arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen. A benne élőket jelentős hátrányok sújtják az élet szinte minden (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) területén.