Udvarhelyi városcímerügy: az ügyészség térfelén a labda

Januárban került nyilvánosságra, hogy a legfőbb ügyészségnél tett feljelentést egy szervezet Székelyudvarhely címere miatt, amely a jelképen szereplő átszúrt fejű medvét kifogásolta. Indoklásuk szerint a szimbólum az állatok elleni erőszakra bujtogat. Az ügy nagy port kavart a médiában, több szakember, ugyanakkor az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület is kiállt az ősi szimbólum használata mellett állásfoglalásában.

Venczel Attila, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának főjegyzője rámutatott, ő is a sajtóból értesült arról, hogy a Tulcea megyében bejegyzett egyik, környezetvédelemmel is foglalkozó szervezet tette a feljelentést. Érdekességként azt is megjegyezte, hogy