Udvarhelyi Média Kft.: a volt polgármesterrel bővülhet a felelősök köre

A csütörtökön tartandó soros önkormányzati ülésre ismét előterjesztették az Udvarhelyi Média Kft. ügyében zajló perben az ügyvédfogadást. A székelyudvarhelyi tanácsosok testülete legutóbb nem fogadta el, hogy külső szakember képviselje a várost az ügyben, amelyben a meglévő tizenkét mellett egy újabb felelőst is megneveznek: Bunta Leventét, a város korábbi polgármesterét.

A napilapot kiadó Udvarhelyi Média Kft. veszteséges volt. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Gálfi Árpádnak, Székelyudvarhely polgármesterének júliusig kell behajtania a felelősökön azt a (kamatokkal együtt) több mint 700 ezer lejre rúgó összeget, amellyel a vizsgálata szerint (a Hargita Megyei Számvevőszék megállapítása, valamint a csődbiztos jelentése alapján) megkárosították a várost. Az Udvarhely nevű napilapot kiadó Udvarhelyi Média Kft.-ről van szó, amelynek a törzstőkeemelésére az akkori önkormányzati testület több ízben is rábólintott, ezzel mintegy 500 ezer lejjel károsítva meg a várost. A 2016-os számvevőszéki audit nyomán

a Hargita Megyei Törvényszék Gálfit jelöli meg a pénz behajtására, amennyiben ezt nem teszi meg a határidőig, a kárért ő maga felel jogilag és anyagilag is.

Az ügy kettőssége, hogy a 2012 és 2016 között mandátumban lévő önkormányzati képviselő-testületnek Gálfi Árpád maga is tagja volt, ellenben az Udvarhelyi Média Kft. létrehozását, pénzelését már a kezdetektől ellenezte (akárcsak az akkori MPP-frakció többi tagja és az EMNP-s városatyák is).

A csütörtöki előterjesztésben ugyanakkor a korábbi polgármesteri rendelet kibővített változata is szerepel: ebben az Udvarhelyi Média Kft. ügyében már megnevezett felelős személyek (a törzstőkeemelést megszavazó tizenegy önkormányzati képviselő és a cég adminisztrátora) listáját kibővítették Bunta Levente korábbi polgármester nevével is.

„A legutóbbi tanácsülésen az egyik önkormányzati képviselő felvetette, hogy a felelősök sorában miért nincsen megnevezve a korábbi polgármester is. Az első polgármesteri rendeletben nem (a számvevőszéki jelentésben sem) tesznek említést a korábbi polgármesterről azért, mert voltak bizonyos, az Udvarhelyi Média Kft.-vel kapcsolatos dokumentumok (kezdeményezési okiratok, a határozattervezetek indoklása), amelyeket Bunta Levente nem írt alá, ezért akkor úgy gondolták, hogy ebben az ügyben nem lehet őt felelősségre vonni. Viszont az utóbbi hetekben alaposabban átnéztük az iratokat, és kiderült, annak ellenére, hogy az említett dokumentumokat nem írta alá Bunta Levente, azokat a tanácsülés-összehívókat viszont aláírta, amelyekben az Udvarhelyi Média Kft. törzstőkeemelése szerepel. Így

közvetve is, de beelegyezett, tudomása volt róla”

– fejtette ki Venczel Attila. Székelyudvarhely jegyzője hozzátette, a város fő hitelutalványozójaként pedig minden olyan ügyben felelősségre vonható a polgármester, amikor közvetve vagy közvetlenül közrejátszik abban, hogy törvénytelenül történjenek kifizetések közpénzből.

Miért kell külső jogi képviselet?

Az ügyvédfogadás nemcsak sürgős, hanem nagyon is indokolt, tudtuk meg. Amint az előterjesztésben is szerepel, egy 2012-es kormányrendelet megtiltja a szabad ügyvédfogadást azon intézmények, hivatalok számára, amelyek amúgy is rendelkeznek jogi osztállyal. Ilyen esetben, ha mégis indokolt a külső jogi képviselet, akkor azt az önkormányzati képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

„Jelenleg Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalánál a jogi osztályon egyetlen olyan ügyvéd szabad (tehát nem dolgozik be más osztályokra, a tapasztalata is elégséges és megfelelő hatásköre is van), aki képviselhetné a várost a törvényszéken, ellenben ez a személy házastársa az ügyben felelősként megjelölt egyik önkormányzati képviselőnek, így ő nem tudja ellátni ezt a feladatot” – magyarázta a jegyző.

Ha az önkormányzati képviselő-testületen újfent nem megy át tervezet, akkor a városvezetésnek nem lesz más választása, mint a hivatalon belül megoldani valahogyan a jogi képviseletet.

A helyzet azért aggályos – fejtette ki a jegyző – mert nemcsak a polgármesternek, hanem az önkormányzati képviselőknek is első és legfontosabb feladata a város érdekeit képviselni, e szerint döntést hozni: ebben az esetben a város érdeke az, hogy a lehető legjobb jogi képviselettel rendelkezzen, hogy a városi kasszába mielőbb visszakerülhessen az Udvarhelyi Média Kft. okozta hiány.