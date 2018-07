Tusványos szenvedélye: Tankcsapda

Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb rockegyüttese, a Tankcsapda a Lukács Félévszázad Turné tusnádfürdői állomásán hatalmas bulit csapott. A zsúfolásig telt nézőtéren

több székely és magyar zászlót tartottak a magasba az ikonikus dalokra és új slágerekre tombolók.

HIRDETÉS

Lukács László és társai visszatérő vendégei a diáktábornak, minden alkalommal rengetegen utaznak Erdély minden szegletéből a koncertjükre.

Tegnapi tanácsunkat úgy tűnik megfogadták a fesztiválozók, a beléptető sátrak előtt ezúttal nem álltak hosszú sorokban az emberek, mindenki időben bejutott a koncerttérre. Szerda este már Tusványos „főutcáján”, a híd és a kemping közötti útszakaszon is egymást érték a fiatalok, a „biztos találkozási pontként” ismert lépcsőkön is rengetegen ültek, és a többi bulihelyszín is megtelt.

Csütörtök este folytatódik a fergeteges koncertek sorozata, este nyolctól a Kispál, Heaven Street Seven és Magna Cum Laude tagokból alakult NAZA együttes lép fel, őket követi 22 órától a Vad Fruttik.