Tusványos és a jövő az örökkévalóság szempontjából

Tusványosnak küldetése van, és ennek a küldetésnek a lényege egy szóban összefoglalva: trialógus. Nagy szükség van arra, hogy ebben a változó helyzetben is az anyaország, a külhoni nemzetrészek és a szomszédos országok között egy háromoldalú párbeszéd fennmaradjon, hiszen ennek eredményeként tudunk megerősödni, tudunk olyan Közép-Európát építeni, ami aztán adott esetben az útját kereső Európának is segíthet a helyes válasz megtalálásában – fogalmazott Németh Zsolt a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megnyitóján.

Popa Ilona elmondta, körülbelül 250 szervező dolgozik másfél hete azon, hogy indulhasson a tábor, és a következő hét folyamán is azon fognak munkálkodni, hogy minden rendben legyen. Remélik, hogy a közel harminc programsátorban az ötven partnerrel közösen szervezett programok között, hogy mindenki fog kapni kedvére valót. Kiemelte,

Potápi Árpád János hangsúlyozta, ez a tábor egyfajta mérföldkő a magyarság életében, illetve egyfajta időszámítás is. Mint kiemelte, két dologra is emlékezhetünk ma: a nándorfehérvári hősökre, valamint arra, hogy a rendszerváltás idején létrejött ez a szabadegyetem, amely annyi gondolatot, termékeny ötletet szült meg, ami a nemzetpolitikára rányomta a bélyegét, és nem egy gondolatból, nem egy ötletből azóta több évtizede már működő valóság lett.

Ha a nemzetpolitikát tekintjük, a 2023-as esztendőnek az alapjait most fektetjük le. És amikor hazamegyünk, gyakorlatilag elkezdjük megélni és cselekedni a ’23-as esztendőt. Számunkra, magyarok számára, Európa és a világ számára a legfontosabb és más alternatíva nincs is: a béke.”

A bálványosi folyamat kezdetét és azokat az értékeket is felidézte, amelyek jegyében megszületett a bálványosi szabadegyetem, amely később Tusványossá terebélyesedett: élni akarás, a mérhetetlen szabadságvágy, a valahová való tartozás.

„Ezek voltak azok az értékek, amik vezéreltek minket, amikor elindítottuk ezt a folyamatot. Nem tudtuk, hogy mivé fog ez terebélyesedni, most már látjuk, hogy ez a folyamat örök, ha komolyan vesszük ezeket a kérdéseket. Ezekre a kérdésekre és ezekből a kérdésekből ágaztatható egyéb kérdésekre kerestük akkor a válaszokat, és ezeknek a válaszoknak a keresése adja meg még mindig az állandóságát ennek a bálványosi folyamatnak.

„Az egyház úgy fogalmazza meg, hogy Sub specie aeternitatis, azaz az örökkévalóság szempontjából. Ez a feladatunk az elkövetkező napokban, hogy

Németh Zsolt hangsúlyozta, van gond a világban, és van ok az aggodalomra. „Mi nem azért vagyunk itt Tusványoson, hogy kikerüljünk ezekből a gondokból és aggodalmakból egy pár napra, hanem azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a megfelelő alapállást, a megfelelő választ erre.” Hozzátette, az idei esztendőben nagyon nagy szükség van arra, hogy megtaláljuk, mi az, ami örök, mi az, ami viszonyítási pont lehet ebben a nagyon bizonytalan és megváltozott világban.

Melyek a földi kincsek és melyek a mennyei kincsek. És ez ugyanúgy a politikában, a közéletben, a magánéletben is az elkövetkező időpontban egy vezető gondolat kell legyen számunkra.”

Mint mondta, ugyanakkor ez a Sub specie aeternitatis azt is jelenti, hogy egy nagy teher, ha azt nézzük, hogy az örökkévalóság szempontjából képesek vagyunk-e helyt állni. De az örökkévalóság szempontja azt is jelenti, hogy nem vagyunk magunkra maradva. Ha elvégezzük azt, amit az adott körülmények közepette el tudunk és el vagyunk képesek végezni, akkor Isten áldása fogja kísérni a munkánkat – emelte ki.

„Tusványosnak küldetése van, hiszünk ebben, hogy harmincegy éve küldetése van.