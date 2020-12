Turizmus szempontjából fontos útszakaszokat modernizálnak Zetelaka községben

A turizmus szempontjából fontos utcákat korszerűsítenek Zetelaka községben, aminek köszönhetően könnyebben megközelíthetővé válnak a szálláshelyek Zeteváralján és Ivóban. A munkálat finanszírozásából a vállalkozók is kivették a részüket.

Csak kisebb munkálatok maradtak hátra a Deság pataka utcában • Fotó: Erdély Bálint Előd

Már befejeződött az aszfaltréteg leterítése a Deságpataka utcában, ahol hatszáz méteres hosszúságban zajlott a modernizálás, ami a fedett sáncok kialakítását is magába foglalta – tudtuk meg.

Noha a járványügyi helyzet miatt jelenleg stagnál a turizmus, az önkormányzat bízik benne, hogy idővel minden jobbra fordul – jelentette ki Nagy Attila zetelaki polgármester. Mint mondta, éppen ezért döntöttek úgy, hogy a vállalkozók kérését is figyelembe véve leaszfaltozzák a Deságpataka és Gyepespataka utcákat.

A polgármester közölte, még nincsenek a földben a szennyvízvezetékek az utcában, ezért nem tervezték szélesebbre az aszfaltréteget – a padkák későbbi kiásásával ugyanis kevesebb problémát okoznak majd, ha elkezdik az említett munkát. A téli időszakban nehezen használható, meredek Gyepespataka utca esetében eddig a nyitott betonsáncokkal és az út alapozásával készültek el, ugyanakkor a kövezés is megtörtént.

A polgármester hangsúlyozta, itt is el szeretnék kezdeni az aszfaltozást ezen a héten, ám minden az időjárástól függ.



Több szállásadó is érdekelt volt abban, hogy leaszfaltozzák a Deságpataka utcát, közülük pedig heten áldoztak is a projekt megvalósítása érdekében

– magyarázta Nagy Attila. Ők az összesen 460 ezer lej értékű munkálat egynegyedét fizették ki, a többi az önkormányzatot terhelte. A Gyepespataka utcában is hasonló volt a helyzet – több a turizmusban tevékenykedő vállalkozó is érdekelt a korszerűsítésben –, ám ott csak az Erzsébet tábor vezetősége segítette pénzzel a megvalósítást. Így ők a felújítás költségének egyharmadát biztosították, akárcsak Hargita Megye Tanácsa és a helyi önkormányzat is.