Túlélte a konfliktusövezeteket, átrepülte a Szaharát, aztán Romániában elpusztult

Sugásfürdőn tanyázó medvéről készített videót a polgármester

Rendszeresen megjelenik egy medve a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Sugásfürdőn, a kezelőközpont környékén. Miután többen is jelezték, hogy az üdülőhely területén kószál a medve, Antal Árpád polgármester szerdán a helyszínen is meggyőződött, hogy a településre bejár a vad. Videót is készített.