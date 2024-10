Túlélés a nagyáruházak „árnyékában” – a kisboltoknak is van létjogosultságuk

A rendszerváltozás utáni első években Csíkszeredában – akárcsak országszerte – számos kisbolt nyílt a tömbházak földszinti lakásaiban, teraszaiban, akár két egymás melletti tömbház földszintjén is működött egy-egy vegyes üzlet.

Az volt az az időszak, amikor papucsban is le lehetett futni egy kenyérért, egy liter tejért”

Márk Csucsi Róbert, a Csíki Vállalkozók Egyesületének (CsVE) elnöke szerint a csíkszeredai kisboltok nem tagjai ugyan az egyesületüknek, az azonban látható, hogy több tényező is hátrányba hozta őket a piacon. Egyrészt a vásárlási szokások gyökeresen megváltoztak:

A vállalkozóként is dolgozó egyesületi elnök kitért arra is, hogy korábban a bankkártyás fizetési lehetőség megteremtésével voltak lemaradásban a kisboltok, de mára már felzárkóztak ezzel.

Aki viszont üres palackokat szeretne visszaváltani, annak ott éri meg vásárolnia, ahol vissza is veszik az üres flakonokat – a kisboltok viszont egyelőre nem adnak erre lehetőséget. Nemrég éppen arról számoltunk be, hogy a betétdíjas rendszer bevezetését nehezen vagy egyáltalán nem tudta megoldani a 200 négyzetméter alatti kisboltok többsége Csíkszeredában, ezért a helyi önkormányzat az elmúlt időszakban 26 ilyen kisebb üzlettel egyeztetett, hogy három palackvisszaváltó automata felszereltetésével segítsenek a helyzetükön.

Ebben a gazdasági környezetben ugyanakkor léteznek pozitív példák is. „Vannak olyan üzletek, amelyeket jól lokalizáltak, jövedelmezőek, az utóbbi időben pedig több új zöldséges bolt is nyílt a város különböző pontjain, amelyek egy teljesen új piaci rést fedeztek fel, ahová beékelődtek, és jól is működnek” – magyarázta Márk Csucsi Róbert.

Csíkszeredában a Tudor lakótelepen működik több kisbolt, amelyeknek az jelent túlélési esélyt, hogy távolabb esnek a nagyáruházaktól. Azonban a CsVE elnöke szerint