Továbbra sem tudják bevezetni a fizetéses parkolást Gyergyószentmiklóson

Archív • Fotó: Beliczay László

Évek óta húzódik a fizetéses parkolási rendszer bevezetése Gyergyószentmiklóson, ahol korábban a City Parking végezte ezt a szolgáltatást. Sokadik határozattervezetet fogadta el ezzel kapcsolatban a képviselő-testület a március végi ülésén, ellenben ismét kifogást emelt a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal.

„Remélem, hogy ez lesz az utolsó tanácshatározat ezzel kapcsolatban. Nem szeretném, ha úgy indítanánk el a szolgáltatást, hogy felfüggesztették a testület döntését” – hangsúlyozta a csütörtöki online tanácsülésen Nagy Zoltán polgármester. Előterjesztésében kérte, vonják vissza a határozatot, és amint lejár a megszabott kifüggesztési határidő, az elképzelések szerint a június végi tanácsülésre tűzzék ismét napirendre, és hozzák meg az újabb döntést a kérdésben.

Jó hír, hogy a parkolóórák vásárlására kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, tehát várhatóan amire a testület jóváhagyja a parkolási szabályzatot, ezek beszerzése is megtörténhet

– tette hozzá a gyergyószentmiklósi polgármester.

Érdeklődésünkre a városvezető elmondta, a parkolási szabályzó tervezetéről szóló tanácsi határozatot azért utasította el immáron többszöri alkalommal is a prefektusi hivatal, mert úgy ítélte meg, hogy az ilyen határozatokhoz szükséges közvita, vagyis ebben az esetben a tervezet harminc napra való kifüggesztésének kötelezettsége nem teljesült, ezért kérték a visszavonását.

A városháza jegyzője szerint ez megtörtént már korábban, a parkolási szabályzat egy korábbi tárgyalása során, ezért márciusban erre nem lett volna szükség. „De hogy a további jogi hercehurcáknak elejét vegyék, úgy döntöttek, eleget tesznek a prefektúra kérésének” – jelentette ki Nagy Zoltán.

A parkolási szabályzóról



Az elképzelések szerint a városban három parkolási zónát alakítanak ki, itt majd fizetni kell. Az A zóna a főtéren, a B az idevezető utak mentén, míg a C zóna más helyszíneken kijelölt parkolóhelyeket jelenti. A parkolási díj nem lesz egységes a különböző zónákban, a Szabadság téren lesz a legmagasabb, és itt nem is lehet majd két óránál hosszabb időre otthagyni az autót. A város legnagyobb részén, a D zónában továbbra is térítésmentesen lehet majd parkolni. A parkolási szolgáltatás az önkormányzat hatáskörébe tartozik majd. A tervek szerint lépcsőzetesen vezetik be a fizetéses parkolást, első körben a főtéri rész és a környező utcákban, majd a város többi pontjára is kihelyezik a parkolóórákat.