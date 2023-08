Továbbra is válaszokat, tájékoztatást várnának a polgármestertől a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselők

Továbbra is csak ígéreteket kapnak a polgármestertől, konkrét tájékoztatást nem – hangzott el több téma kapcsán is a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtök délutáni ülésén. A helyszínen sem kaptak válaszokat a kérdéseikre, Csergő Tibor ugyanis nem volt jelen az ülésen.

Ezek ismerete nélkül kellett szavazzanak.

Emellett még kataszteri dokumentációkat fogadtak el egyes gyilkostói területekkel kapcsolatban, hogy elindulhasson a folyamat a telekkönyvezésükre.

Hirdetés

Két napirendi pont is érintette a HVCSK közműszolgáltató tevékenységét, így módosult a vállalat működési szabályzata, és pontosították a fogyasztói szerződések formáját is. Zólya László igazgató ugyanakkor közölte azt is a testülettel, hogy