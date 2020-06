Továbbra is korlátozott az egészségügyi ellátás

Személyes konzultációra csak a halaszthatatlan ellátásra szoruló betegeket fogadják. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A koronavírus terjedése elleni óvintézkedésként a járóbeteg-rendelőkben, illetve a kórházakban csak a sürgősséget képező, halaszthatatlan egészségügyi ellátásokat végzik el. A szakrendeléseken a nem azonnali kivizsgálást igénylő egészségügyi problémák ellátására is van lehetőség, de csak akkor, ha ez online vagy telefonos távkonzultáció során nem megoldható.

Telefonon vagy interneten

„Telefonon vagy interneten van időpont-egyeztetési lehetőség. A betegek lebeszélik a szakorvossal, megállapodnak egy időpontban, hogy ne keletkezzen – ugyanis nem keletkezhet – sor, várólista. Természetesen az előszűrésen mindenki át kell essen, aki a járóbeteg-rendelőbe megy. De csak azokat az eseteket látják el, amelyek nem átütemezhetők. Tehát

ha valakinek olyan egészségügyi problémája van, ami akkor is ellátható – tegyük fel egy hónap múlva –, amikor felszabadul ez az állapot, akkor azt egész biztosan el fogják halasztani.

Ugyanakkor vannak esetek, amelyeket el lehet látni telefonon is, amikor nem kell személyesen találkozzon az orvos és a beteg” – tájékoztatott Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Egészségügyi panasz esetén a betegek elsőként háziorvosukkal kell felvegyék a kapcsolatot telefonon. Azt, hogy halaszthatatlan szakorvosi kivizsgálásra van szükség, a háziorvos állapítja meg és ő irányítja szakrendelőbe a beteget, aki a szakorvossal szintén telefonon veszi fel a kapcsolatot.

A rendkívüli állapot idején a háziorvosok nem kell küldőpapírt adjanak betegeiknek a szakorvosi konzultáció igényléséhez.

Távkonzultációt, illetve szükség esetén rendelőjében történő konzultációt a háziorvosok is végezhetnek. A járóbeteg-rendelők telefonszámai rendszerint megtalálhatók a kórházak honlapján, de az intézmény központi számát felhívva is megérdeklődhetők, illetve onnan kapcsolni is tudják a rendelőt. Az egészségügyi szolgáltatók telefonszámai ugyanakkor megtalálhatók a megyei egészségbiztosítási pénztár honlapján is.

Kórházak: csak a sürgős esetek

A kórházi ellátásra is ugyanazok az előírások vonatkoznak, amelyek a járóbeteg-ellátásra: csak a sürgősségi eseteket fogadják, és csak a halaszthatatlan orvosi beavatkozásra szoruló betegeket utalják be az osztályokra. Az összes kórházra ez vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adott egészségügyi intézmény Covid-kórház, Covid-háttérkózház vagy koronavírusos betegeket nem fogadó kórház – tudtuk meg Duda Tihamértől.

Ha valaki halaszthatatlan kórházi ellátásra szorul, kibocsátásakor szakorvosa akár 90 napig érvényes gyógyszerrecepteket is kiállíthat számára. Ez nem érvényes azokra a speciális gyógyszerekre, amelyeket csak a kórházi gyógyszertárakban adhatnak ki.

A gyógyszerrecepteket ugyanakkor e-mailben is elküldhetik pácienseiknek az orvosok, a háziorvosok pedig friss szakorvosi javaslat hiányában is kiállíthatnak krónikus betegeiknek ingyenes és kedvezményes gyógyszerrecepteket,

akár az országos egészségügyi programokba tartozó készítményekből is – ezek az intézkedések szeptember 30-ig érvényben maradnak.