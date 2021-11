Törődjünk egymással: így ellenőrizze és készítse fel autóját a télre (x) Támogatott tartalom • 2021. november 09., 08:23 2021. november 09., 08:23 A hideg időszak közeledtével érdemes kiemelt figyelmet fordítaniuk a járműtulajdonosoknak a saját és közlekedési társaik biztonságára, illetve autójuk megfelelő működése szempontjából néhány fontos részletre. Szőcs Hunor, a csíkszeredai Sigma Gum gumiabroncs-szolgáltatóközpont egyik vezetője hat pontban foglalta össze, hogy miként előzhetjük meg a bajt.

Szakműhely és szerelő nélkül, mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy a téli időszak előtt, akár az udvaron vagy a tömbház előtt átvizsgált autónkkal biztonságosabbá tegyük a közutakat – vezeti fel Szőcs Hunor, akinek tanácsai részét képezik a gumiabroncs-szolgáltatóközpont Törődjünk egymással mottójának. Természetesen van, aminek ellenőrzéséhez szakértelem szükséges, de a Sigma Gum ebben is segít. 1. A téli gumiabroncsok Az autó és az út közötti kapcsolatot négy tenyérnyi helyen biztosító gumiabroncsok állapotának ellenőrzése az egyik legfontosabb télen is. Ez az első kereknél könnyen elvégezhető: a kormánykereket teljesen jobbra vagy balra fordítva láthatóvá válik a téli abroncs mintázata, egyszerű megállapítani, ha kopott – a modern gumik kopásjelzővel vannak ellátva, és amennyiben nincs elégséges profilmélység, akkor már nem biztonságos a téligumi. A hátsó tengelyen lévő gumik mintázata kicsit bonyolultabban hozzáférhető, de ezek is különösebb nehézség nélkül ellenőrizhetők. Szintén fontos az abroncs gyártási éve: ez a gumi oldaláról, jól látható helyről, az úgynevezett DOT-számról lehet leolvasni. A négy számjegyű számsorból az első kettő a gyártás hetét, a második kettő pedig az évet jelöli – azaz például egy 2619-es DOT-számú abroncsot 2019. 26. hetén gyártották. Ez azért lényeges, mert öt évnél régebbi téli gumiabroncsokat már nem igazán ajánlott használni, mivel ezek esetében hatványozottan fontos a tapadás, és egy ennél régebbi gumit annyi különböző időjárási körülmény ér – napfény, magasabb, majd nagyon alacsony hőmérséklet –, hogy megérnek, „bekeményednek”, és már nem képesek úgy ellátni a feladatukat, mint egy „fiatalabb” vagy egy új abroncs. Egy régi gumi – még ha meg is van a szükséges profilmélysége – nem úgy viselkedik, mint újabb társai, nem tud a hidegben annyira felpuhulni, alacsony hőmérséklet melletti nedves, jeges aszfalton irányíthatatlanná teszi az autót – magyarázza Szőcs Hunor. 2. Ablaktörlők Annál kevés veszélyesebb dolog van, mint sietős téli reggeleken néhány négyzetcentiméternyi helyen lekapart szélvédővel elindulni. Mindig legyen a gépkocsiban jégkaparó, lehetőség szerint jégoldó szer is, hiszen a szélvédő mellett az összes ablakon tökéletesnek kell lennie a kilátásnak – beleértve a külső visszapillantó tükröket is. És ha már jól kilátunk – folyatódik a tanács –, akkor ez maradjon is így, azaz az ablaktörlőknek hibátlannak kell lenniük. Amennyiben szaggatottan, rosszabb esetben egyáltalán nem törölnek, azonnal cseréljük ki őket jó minőségűekre. 3. Ablakmosó folyadék A havas, latyakos időszakban a többi évszakhoz képest sokkal több szennyeződést „vernek fel” az előttünk haladók, ezért nélkülözhetetlen egyrészt a megfelelő mennyiségű, másrészt minőségű, harmadrészt évszaknak megfelelő ablakmosó folyadék. Nyissuk fel a motorháztetőt – javasolja Szőcs Hunor –, majd ellenőrizzük, hogy ezen a téren miként áll az autónk.

Nálunk -20, sőt -30 Celsius-fokig használható folyadékot érdemes használni, és fontos, hogy a nyári ablakmosót időben lecseréljük, hogy ne fagyjon el, és ne károsítsa a rendszert. A kettes és hármas pont összefügg – teszi hozzá a szakember: jó ablaktörlőhöz jó folyadék szükséges, utóbbit egy pocsék ablaktörlő csak „szétkeni” a szélvédőn. 4. Hűtőfolyadék Ha már felnyitottuk a motorháztetőt, érdemes egy pillantást vetni a hűtőfolyadékra is. Az úgynevezett kiegyenlítőtartályban kell megnézni, hogy van-e megfelelő mennyiségű folyadék. Ha a minimum jelzés alatti szinten van, ajánlott fagyállófolyadékkal pótolni, azaz „kiszintezni”, hogy még véletlenül se okozzon kárt a fagypont alatti hőmérséklet a motorban. 5. Fények Miután „szétnéztünk” a motorháztető alatt, alaposan vizsgáljuk meg a fényeket is, hogy működik-e valamennyi helyzetjelzőnk, tompított és távolsági fényszórónk, fék- és tolatólámpánk, irányjelzőnk, kisegítő fényeink. Mindemellett, ahogy a szélvédőre és az ablakokra, úgy a fényszórók burkolatára is jégréteg képződhet, így amikor reggel sötétben indul útnak a sofőr, és délután is sötétben ér haza, ez jelentősen csökkentheti a fényerőt és a láthatóságot is. 6. A szerviz többet lát Noha a tél előtti, otthon elvégzett ellenőrzések fontosak, egy szervizlátogatást nem pótolhatnak. A Sigma Gum szakműhelyében például az úgynevezett fokolással kideríthető, hogy a hűtőfolyadék pontosan mekkora fagyot „bír ki”. A megfelelő hűtőfolyadék azért is fontos – magyarázza Szőcs Hunor –, mert a motor hűtésén kívül a felmelegedett víz hője fűti az utasteret. Az akkumulátor állapotát is megvizsgálják egy szervizlátogatáskor – hiszen annál kellemetlenebb nincs, mint amikor a reggeli sietségben nem indul az autó. Amit szintén körülményes, sőt szinte lehetetlen otthon ellenőrizni, de az egyik legfontosabb, az a fékek állapota. Mindenekelőtt a fékolajat veszik górcső alá, illetve azt, hogy ne legyen a rendszerben buborék, ami a fékek súlyos alulműködését okozná, veszélyessé téve a közlekedést – hiszen télen a féktávolság „alaphelyzetben” is a nyári többszörösére nő. Ilyenkor a féktárcsákat, -nyergeket és -pofákat is átvizsgálják. Ezek mellett az olajszintet, az olaj minőségét is megnézik.

A Sigma Gum szolgáltatóközpont Safety24 nevű csomagjával mindezeket gyorsan és precízen végzik el, sőt a felsoroltak mellett az autó számos más pontját is átnézik – egyszerű programálást követően, sorban állást és hosszú várakozást elkerülve –, hogy a tulajdonos az otthoni rutinátnézéseken túl is biztosra tudja, hogy autója felkészült a télre. Törődjünk egymással – hangzik a Sigma Gum mottója, azaz a cég abban tud segíteni az autósoknak, hogy odafigyel rájuk, ezáltal pedig ők is egymásra.