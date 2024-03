Töretlen sikernek örvend a Vitamix biobolthálózat

– A szülővé válást követően még fontosabbá vált számomra, hogy milyen élelmiszereket, táplálékkiegészítőket fogyaszt a család, illetve az is, hogyan előzzük meg a megbetegedéseket. Ez volt talán a kezdő lökés, így indultunk el ezen az úton.

– Az első bioboltot közel egy évtizede nyitották Marosvásárhelyen férjével, Benedek Zsolttal. A sikerük pedig töretlen, a 65 bolt mellett egy sikeres online webáruházat is üzemeltetnek. Miért pont ezt az iparágat választották?

– Közel 10 év alatt 65 üzletet nyitni és üzemeltetni nem kisujjgyakorlat. Mi a céljuk a boltokkal?

– Arra törekszünk, hogy széles körű megoldást biztosítsunk a megterhelő életmódot folytatók számára, de természetesen kiemelt figyelmet szentelünk azon vásárlók igényeire is, akik a tudatos táplálkozás jegyében térnek be az üzletekbe. Speciális igenyű vásárlóink számára is széles választékot biztosítunk: