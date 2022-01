Tömve vannak a háziorvosi rendelők

Jelentősen nőtt az akut légúti fertőzések száma Székelyföld-szerte. A háziorvosi rendelőkben szinte egymásnak adják a betegek a kilincset. Szezonja van most amúgy is a légúti fertőzéseknek, de nap mint nap találkoznak pozitív koronavírus-tesztekkel is az orvosok. Öröm az ürömben, hogy mintha tényleg enyhébb lenne a betegség lefolyása most, az ötödik járványhullámban.

A felső légúti panaszok mellett gyomorfájás, hányinger, hasmenés is lehet jellemzője az omikronnak • Fotó: Veres Nándor

Az elmúlt héten több mint négyezer akut légúti fertőzést regisztráltak az egészségügyi hatóságok Maros megyében, ami az előző héthez képest jelentős növekedés, emellett az előző év azonos időszakához viszonyított megbetegedéseknek csaknem a duplája.

HIRDETÉS

Maros megyében az idei téli szezonban nem regisztráltak laboratóriumban igazolt influenzás megbetegedést. Ezzel szemben azonban egyre több koronavírus-fertőzöttet jegyeztek az illetékes hatóságok.

A felső légúti fertőzéshez hasonló tünetek mellett a koronavírus új változatával megfertőződött betegek általában súlyos izomfájdalmakra, erős torokfájásra és akár 39 Celsius-fokos lázra panaszkodnak.

Intő jel lehet az emésztőrendszeri panasz

Több beteget kell ellátnia Váczy Ida marosvásárhelyi háziorvosnak is az elmúlt időszakban.

Mindig vannak meghűléses esetek ilyenkor, ahogy elkezdődik az óvoda, már hozzák is a gyerekeket, a szülők is elkapják. Tehát van ez a standard állapot, de erre most még rátevődik a koronavírus-járvány ötödik hulláma is

– mutat rá az orvos, aki szerint az utóbbi időben sokan kértek vizsgálatot megfázáshoz hasonló tünetek miatt. Néhányan el is végeznek otthon egy-egy Covid-gyorstesztet, és úgy jelentkeznek vizsgálatra. Váczy Ida azonban azt tapasztalja, a gyorstesztekkel elég nehéz „elcsípni” mostanában a koronavírust.

Már a negyedik hullámban is azt láttuk, hogy megvannak a jellemző tünetek, de az otthon elvégzett tesztek mégis sorra negatívak lesznek, és csak a PCR-teszt tudja igazán igazolni a koronavírus jelenlétét. Ez most talán még érvényesebb

– fogalmazott. A háziorvos hozzátette, most úgy tűnik, hogy enyhébb esetekkel találkozik, míg a második-harmadik hullámban jellemzőbb volt a súlyos megbetegedés. Akkor ugyanis fel sem tudtak kelni az emberek az ágyból, fulladásos tüneteik voltak; most nem olyan súlyosak az esetek. Már jó ideje a páciensei közt nem is volt tüdőgyulladás sem. A szakember inkább azt vette észre, az a jellemző, hogy

a felső légúti panaszok, a fejfájás, hőemelkedés mellett emésztőrendszeri tünetekre is panaszkodik az a beteg, akinek aztán pozitív lesz a Covid-tesztje.