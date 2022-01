Tömeges megfertőződés a szemészeten: tudni vélik a forrást és a terjedés módját is

A műtétek alatt használt speciális folyadékban kimutatták azt a baktériumot, amely nagy valószínűséggel megfertőzte a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház tizennégy páciensét. Az újraműtött betegek állapota már javul, sőt a vizsgálat szerint a nem megfelelően végzett sterilizálási folyamatra is fény derült.

Elméletek vannak a baktériumforrás származására vonatkozóan, de biztosat csak a vizsgálatok végén fognak tudni • Fotó: Veres Nándor

A kórház vezetősége sajtótájékoztatón számolt be a vizsgálat jelenlegi állásáról. Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere tudatta, a járványtani kivizsgálás folyamán kedden kiderült, hogy az egyik, a műtétek alatt használt folyadékban kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktériumot.

„Ezt a folyadékot a szürkehályogműtétek alkalmával a szemüregi nyomás fenntartására használják a szemészeti osztályon. Mintát vettünk a többi, fel nem bontott flakonból is, továbbá annak az asszisztensnek a kezéről is, aki ezt a folyadékot kezeli. Jó hír, hogy a műtőben a felületekről vett minták negatív eredményt hoztak, ellenben

a sterilizálással kapcsolatban hiányosságok merültek fel az eljárás be nem tartását illetően.

Ennek kivizsgálása is folyamatban van” – nyilatkozta a korház vezetője. Hogy hogyan fertőződhetett meg a speciális folyadék, még nem tudni, mint ahogy az asszisztens mintájának eredményére is várni kell, így a kivizsgálás folytatódik.

Sergiu Sîngeorzan, a kórház járványtanász főorvosa elmondta,

mind a tizennégy érintett páciens antibiotikumos kezelés alatt áll.

Rámutatott, a legfrissebb, szerda reggeli laboreredmények szerint

nyolcvan százalékos bizonyossággal megállapítható, hogy ugyanaz a baktérium található meg a folyadékban, mint a páciensek szemében,

amely érzékeny nagyon sok antibiotikumra. Az is kiderült, hogy a többi flakonból vett minta negatív eredményt hozott. „A szolgálatot teljesítő személyzettől és a műtétet végző orvos kezéről, illetve orrüregéből is mintát vettünk” – fejtette ki. Újságírói kérdésre az osztályvezető orvos közölte, a vizsgálatok alapján a műtőben fertőződhetett meg a folyadék, és bár meg kell várni a vizsgálatok eredményét, de

nagy valószínűséggel a forrás az egyik páciens lehetett, a terjedés pedig az orvosi személyzet által valósulhatott meg.

Bodó Pál, a szemészeti osztály főorvosa a páciensek állapotával kapcsolatban közölte, a betegek – akik mind ötven év felettiek – általános állapota javul, mivel a látás az operált szemek esetében nagyon jó.

Mindannyian be vannak fektetve, folyamatos megfigyelés alatt kapják a megfelelő kezelést. Egyelőre egyiküknél sem indokolt az újabb műtéti beavatkozás

– értékelte a jelenlegi helyzetet.

Mivel egy külföldi mikrobiológus lapunknak jelezte, hogy ez a fajta baktérium nagyon könnyen bekerül vízvezetékbe, lefolyókba, többszöri használatban lévő oldatos üvegekbe, legtöbbször a személyzet nem fertőtlenített keze által, rákérdeztünk erre is az osztályvezetőnél. „Teljesen megállja a helyét a megállapítás, való igaz, hogy ebben a formában is megvalósulhat a fertőződés. A vizsgálat folyamatban van, mi is kíváncsian várjuk az eredményeket” – összegzett Bodó Pál.

A sajtótájékoztatón még közölték, a bizonyos híradásokban megjelent információkkal ellentétben csak a korábban operált szem esetében volt szükség beavatkozásra.