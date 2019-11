Többnyire jól ellátottak az iskolai rendelők

Egyszer kelljen, ezért is jó, ha van – mondhatjuk az iskolaorvosi rendelőkről, amelyek szinte minden oktatási intézményben működnek. A gyerekek leginkább kisebb balesetekkel, horzsolással, hasfájással, hányingerrel kopognak be az iskolai rendelőkbe.

A gyógyszerekről, fertőtlenítőről, kötszerről a polgármesteri hivatalnak kell gondoskodnia • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Kerekerdő óvodában reggelente sorban állnak a gyerekek és szüleik. A bejáratnál ugyanis a „nővérke néni” ellenőrzi mindenkinek a torkát. Ha valakinél gyulladást észlel, azt hazaküldi.

Az iskolákban tanévkezdéskor, valamint a vakációt követő napokban van hasonló akció, amikor az iskolaorvos vagy az egészségügyi asszisztens ellenőrzi a gyerekek egészségi állapotát, testi higiéniáját. Tanév közben, ha kirándulásra vagy bármilyen sportrendezvényre készülnek, ugyancsak egészségügyi ellenőrzésen esnek át a diákok – mondja Gabriela Daniliuc általános orvos, aki három marosvásárhelyi iskolában és két óvodában teljesít szolgálatot. Az egyik rendelő, ahol dolgozik, a 7-es számú általános iskolában található, itt már tíz éve ő az iskolaorvos, románul és magyarul is beszél a gyerekekkel, akik bizalommal fordulnak hozzá kisebb-nagyobb problémáikkal. Ha ő nincs ott, akkor az asszisztensnőnek mondják el panaszaikat.

A gyógyszerek, kötszerek és fertőtlenítők és más kellékek biztosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik, de amennyiben szükséges, az adott iskola is hozzájárulhat ezek beszerzéséhez.

A 7-es iskolában például az egyik szekrényt és az íróasztalt a tanintézet vásárolta, a gyógyszereket és más felszereléseket, például a vizsgálóasztalt, az ágyat vagy a mérleget a hivatal – mondta az orvosnő.

Marosvásárhelyen 56 iskolaorvosi rendelő létezik – tájékoztatta lapunkat Cosmin Blaga, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője, akitől azt is megtudtuk, hogy 19 általános orvos és 6 fogorvos teljesít szolgálatot az iskolákban és óvodákban. Valamennyi rendelőben dolgozik egészségügyi asszisztens, aki mindennap ott található, és a tanulók kisebb problémáit az orvos hiányában is képes ellátni.

Csíkszeredában is hasonló a helyzet, egy-egy iskolai orvosnak több tanintézetben, általános és középiskolában, illetve óvodában is helyt kell állnia, de ott is valamennyi rendelőben van asszisztens – válaszolta érdeklődésünkre Füleki Zoltán alpolgármester. Az elöljáró azt is elmondta, hogy bár mindig van mit jobbítani, többnyire elégedettek az iskolai rendelők felszereltségével, működésével. Gyógyszerekkel, eszközökkel is ellátja ezeket a városháza.

Arról, hogy milyen jelentőségük van az iskolai orvosoknak, a vidékről ingázó középiskolások tudnak legtöbbet mondani.

B. Júlia egy nem túl távoli faluból jár a szakközépiskolába. Mint mondja, ott heti egyszer, legfeljebb kétszer rendel a háziorvos, ezért ha beteg, ha hűlés környékezi vagy más gondja van, az iskolai orvost keresi meg. „Receptet ír a doktornő, így azonnal ki is tudom venni a gyógyszert, kezelhetem magam. Ha megvárom az otthoni orvost, több nap is eltelik, akkor pedig vagy otthon maradok, vagy betegen járok iskolába” – mondja a tizedikes diáklány. Ezt megerősíti Gabriela Daniliuc is, aki még hozzáteszi, hogy küldőcédulát nem adhat, de az általa receptre felírt orvosság már nagy segítséget jelent egy vidéki tanulónak a hűlés vagy más légúti fertőzés kezelésében.