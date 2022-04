Többlettámogatások nélkül kész csőd lesz az idei esztendő az agrárágazatban

A műtrágya a tavalyi árnak több mint a duplájába kerül, a vetőmagok ára nem nőtt ilyen mértékben, de azok is megdrágultak. Mindenki úgy számol most, hogy nőnek a vetőmagok előállítási költségei is: a tisztítás, a csomagolás, a különböző – például a csíraképességre, tisztaságra vonatkozó – laboratóriumi vizsgálatok ára. Azok a gazdák, akik időben megvették a műtrágyát és az üzemanyagot, azok még ki fogják bírni ezt az évet