Többletbevétel kell a városnak, adóemelést javasolnak Székelyudvarhelyen

7,5 millió lej pluszbevételre van szüksége Székelyudvarhelynek • Fotó: Pál Árpád

A frakció konkrét példákkal is készült, amint András Lehel vázolta. A városban ingatlannak rendelkező cégeket a befizetendő adók mértékétől függően kategóriákra osztották. Például azok a cégek (összesen 242-en), amelyek kevesebb mint évi 5 ezer lejt ingatlanadót fizettek, átlagban 1721 lejt, 2021-ben 2104 lejt fizetnének. A természetes személyek esetében pedig például egy 65 négyzetméteres tömbházlakás éves ingatlanadója 212 lejről 264 lejre nőne, és egy, a B-zónában lévő 100 négyzetméteres lakóház éves ingatlanadója 244 lejről 304 lejre emelkedne.

A javaslat szerint drágulna a gépjárműadó is: például

egy 1800 köbcenti hengerűrtartalmú személyautó után évi 45 lejjel kellene többet fizetni, mint 2020-ban,

és egy 1800 köbcentis haszongépjármű esetében 72 lejjel nőne az adó. Természetesen a hibrid autók (idén összesen 125 ilyen járművet jegyeztek a városban), illetve a mezőgazdasági járművekre vonatkozó ötven százalékos adókedvezmény jövőben is érvényes marad.

De további adókedvezményeket lehet kérelmezni, hívta fel a figyelmet Péter Balázs, a POL önkormányzati képviselője: a koronavírus-járvány miatt bevételtől eleső, ingatlannal rendelkező vállalkozók (például a kereskedelmi vagy vendéglátó egységet működtetők), illetve a munka nélkül maradt magánszemélyek is folyamodhatnak a kedvezményért, a részletekről pedig a polgármesteri hivatal honlapján lehet tájékozódni.

A parkolási díjakon is módosítana a többségi önkormányzati frakció.

A polgármesteri hivatal előterjesztésével megegyezően 3 lejre növelik a parkolási díjat, ezen túlmenően pedig eltörölnék a parkolási bérleteket a városközpont területén, és 50-ről 100 lejre emelnék a szabálytalan parkolásért járó alapbüntetést. Ez utóbbi két módosításra azonban csak jövőre, a parkolási szabályzat módosítása után kerülhet sor.

Habár korábbi években csupán csekély összegekben részesült a város,

jövőre nagyobb mértékű támogatásra számítanak Hargita Megye Tanácsa részéről: a megyei tanács a visszaosztásból mintegy 27 millió lejről rendelkezik évente, ebből – a székelyudvarhelyiek hozzájárulásához mérten – legalább ötmillió járna Székelyudvarhelynek is

– hangsúlyozta András Lehel, megjegyezve: a cél érdekében a hitelfelvételtől sem zárkóznak el. Az adóemelés mellett ugyanakkor költségcsökkentést is eszközölne a POL: a polgármesteri hivatal és az alárendelt intézmények költségvetéséből „spórolnának meg” legalább 1,5 millió lejt, bár a pontos összeg csak további egyeztetések után derül majd ki. Kérdésünkre András Lehel azt is elmondta: a csökkentés mind az anyagi, mind a személyzeti részt érintené, ennek a végrehajtásáról azonban egyelőre még nem születtek konkrétumok. Egyébként 2020-ban az intézményrendszer mintegy 14 millió lejből működött. Az adóemelés ügyében az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetségével és az RMSZ-frakcióval is egyeztetett a Szabad Embere Pártjának frakciója, a két szervezet véleményezése a későbbiekben várható.