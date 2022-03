Többe kerül az idei nőnap

Lelket melengető, hálát kifejező, otthont szépítő virágok • Fotó: Haáz Vince

Az általunk megkérdezett virágtermesztők visszafogottan nyilatkoztak az idei évről, tervekről. Mint mondták, drágult a földgáz és a tűzifa is, a fóliákat egész télen kellett fűteni, sőt az átlagosnál több napot volt fagypont alatt a hőmérséklet. A ciklámeneket szeptemberben ültették el, és most, március elején tudják eladni. De más virágnak is több hónapra van szüksége, amíg kifejlődik és eladható.

„Legalább 40 százalékkal kellene emeljünk a virágok árát, hogy kijöjjön a termelési költség. De egyelőre csak 20 százalékos áremelést mertünk megkockáztatni. A nőnapra készített virágok jó része már elfogyott, elvitték a viszonteladók. Gázszámláink vannak még elmaradva. Nem tudjuk, hogyan tovább. Az alkalmazottakat ki kell fizetni, a fóliákat továbbra is fűteni kell, hiszen a muskátlik, petúniák, fuksziák, begóniák csak ezután kerülnek a cserepekbe. Ha csökkentjük a fóliák számát, csökken az eladható növények száma is.

Akkor tudunk számítást végezni. Egyelőre azt tapasztaltuk, hogy a földgáz és tűzifa árának emelkedése mellett az üzemanyag, a virágföld, a kis kosarak is megdrágultak. Amit tavaly 2,4 lejért vettünk, az most 4,6 lej.

Mi is emeltünk az árakon, egy kosárban kínált virágkompozíció 10 lejjel több, a cserepes jácint 2 lejjel.

A vevők noha ugyanannyi pénzzel érkeznek, kevesebbet vihetnek haza, és mi is kevesebbet adunk el. Ha eddig valaki elköltött 200 lejt és hazavitt húsz virágot, most kevesebbet tud hazavinni, jobban meggondolja, hogy a szomszéd asszonyának, kolléganőjének is adjon virágot, vagy csak a családja nőtagjait örvendeztesse meg.”

A virágtermesztő arról is beszélt, hogy a költségek fedezése és a nyereség attól is függ, hogy a nőnapra előkészített 8500 darab virágból mekkora lesz a vesztesség. Hiszen mindig vannak olyan virágok, amelyek nem pont március elsejére nyílnak ki, vagy nem lesznek szépek, piacra valók. De az is számít, hogy el tudják-e adni az egészet, jó árban, vagy menet közben kell engedjenek az árakon, illetve megmaradnak még virágok, amiket március 8. után kell eladni. Az sem mindegy, hogy egy-két vásáron tudják értékesíteni a portékát, vagy még piacra is kell járnia vele. Ami biztos, hogy

már elő vannak készítve a következő virágok, az erkélyeket, ablakokat, udvarokat díszítő muskátlik és az apróságok: jégvirág, évelők.

Hiszen a muskátlinak ahhoz, hogy piacra lehessen vinni, 90 napra van szüksége, optimális kinti és benti hőmérsékletre. „Folytatjuk a munkát és reménykedünk” – zárta a virágtermesztő.