Több száz tanügyi alkalmazott vonult utcára béremelést, nagyobb költségvetést követelve

A szerdai tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) szervezte, amely az oktatásban dolgozók mintegy felét tömöríti, országos szinten 150–160 ezer tagja van. Bár a tüntetők többsége Bukarestből és a környező megyékből került ki, Maros és Hargita megye is képviseltette magát, utóbbiból egy kisbusznyi ember érkezett tiltakozni Bukarestbe.

Molnár Zoltán, a szakszervezet Maros megyei vezetője, aki maga is jelen volt a 12 és 13 óra között tartott tiltakozáson, a Székelyhonnak elmondta, több követelésük is van, de most elsősorban az oktatási személyzet bérezése miatt van ez a tiltakozási akció.