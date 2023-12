Több, sérüléssel járó baleset is történt Hargita megyében

Alig egy óra eltéréssel két sofőr is gyalogosokat ütött el Hargita megyében, pénteken, Csík- és Udvarhelyszéken. Csíkszéken ugyanakkor nem ez volt az egyetlen baleset aznap: két autó is összeütközött a délutáni órákban. Az balesetek következtében több személy is megsérült.