Több pénzből gazdálkodhat a Városi Sport Klub Gyergyószentmiklóson

Érzékeltette, hogy szerinte hiába is akarna mást a kórház vezetése, úgysem lehet azon változtatni, csakis labort, és gasztroenterológiai szakrendelőt alakíthatnak ki ott. Rámutatott, hogy

a kórház azért is át kellene vegye a jelenlegi körülmények közt a manzárdot, mert akkor a város 800 ezer lejt visszakapna a projektből.

A testület végül nem szavazta meg most sem a polgármester előterjesztését.

Számos területen szükség volt a költségvetés átdolgozására is. Az önkormányzat pénzt fordít a helyi rendőrség számára biztosítási díjakra és egyenruhákra, míg a könyvtár fűtésszámláinak törlesztésére szintén plusz pénzügyi támogatást különítettek el. A távhő-támogatás esetében fennálló 1,1 millió lejes hiányt is rendezni kellett, emellett több oktatási intézmény is kiegészítő forrásokat igényelt kisebb fejlesztésekhez.

Többlettámogatást kap a Városi Sport Klub

Az ülésen szóba került a Városi Sport Klub (VSK) támogatási igénye is.