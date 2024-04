Több pénz kell a kézilabdacsapatnak, kevesebb jut a zöldövezetek rendezésére és a rendezvényekre

Összesen egymillió lejt csoportosított át a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén a Városi Sportklub (VSK) kézilabdacsapatának, hogy indulhasson a Bölények Ligájában. A döntésnek ugyanakkor ára van, hiszen így kevesebb pénz jut a hivatal rendezvényszervezési osztályának, illetve a műszaki igazgatóságnak. Ezenkívül peres ügyekről, illetve az Attila és a Görbe utcák felújítási terveiről is döntöttek a tanácsosok.

Mindemellett a rendezvényszervezési osztály 370 ezer lejjel költhet kevesebbet. Azt is elmondta, hogy a VSK játékosok leigazolására eredetileg kért kétmillió lejt felezték meg a tanácsosok kérésére.

Két határozattervezetben is ügyvédfogadás jóváhagyását kérte a testülettől a városháza. Venczel Attila főjegyző elmondása szerint

egyrészt menesztése miatt, másfelől az említett intézkedés alapját képező „nem megfelelő” minősítés miatt, amit az éves tevékenységi értékelésekor kapott. A tisztségviselő megjegyezte, mivel volt kollégájukról van szó, nem biztos, hogy a hivatal jogi apparátusa megfelelőképpen tudná képviselni a város érdekeit, ezért kellene a külsős segítség.

Péter Balázs POL-os képviselő kérdésére azt is elmondta, hogy már zajlott egy per, amely során a városháza menesztéssel kapcsolatos döntését kifogásolta a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal. Ezt a pert első fokon meg is nyerte a prefektúra. A felsorolt tényeket, illetve a hivatal korábbi beruházási igazgatójának elbocsájtásával kapcsolatos ügy kimenetelét figyelembe véve a testület nem támogatta, hogy külsős ügyvédet fogadjon a városháza.

Emelkedik jövőre az adó

A képviselők döntése alapján jövő évben az államilag meghatározott 10,4 százalékos inflációs rátával növekednek az adók és illetékek. A törvényeknek megfelelően gyermekvédelmi konzultatív testületet hoz létre a hivatal, amelyben Jakab Zoltán RMDSZ-es tanácsos fogja képviselni az önkormányzatot. A testület igennel voksolt arra is, hogy átadjanak a közszállításért felelős Urbana Rt.-nek nyolc elektromos buszt, illetve az üzemeltetésükhöz szükséges töltőállomásokat.

Tanulmány készült a Székelyudvarhely központjában lévő Attila és a Görbe utcák felújításához, ahol egyebek mellett bővítenék a szennyvízhálózatot, esővízelvezető-rendszert alakítanának ki, kiterjesztenék a közvilágítást (a kábelek földbe helyezésével), ugyanakkor kockakövet helyeznének el a jelenlegi földutakon. A beruházás 1,9 millió lejbe kerül. A dokumentumot jóváhagyták a tanácsosok, így készülhet a projekt műszaki terve.

Az önkormányzati testület azt is megszavazta, hogy a Csíkszeredai Futball Klub ügykezelésébe kerüljön át a Park utca 14. szám alatt található futballpálya. Elfogadták továbbá a Budvár utcában elképzelt uszoda tűzvédelmi zónájának kijelölését is. Ez a készülő megvalósíthatósági tanulmányhoz elengedhetetlen.

Berde Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője a különfélékben jelezte, hogy a szülők és a munkaközösség számára is jó lenne, ha egy gyalogos részt megnyithatnának a Baróti Szabó Dávid utcában, amelyet a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának a beomlását követően zártak le. A jegyző közölte, erre egyelőre nincs lehetőség, hiszen még nem történt meg a bentlakás állagmegőrzési munkálatainak átvétele. Ezt még nem kérte a katolikus egyház.