Több mint tizenöt medve kószál a Szejkefürdőn

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Túlszaporodtak a medvék a Szejkefürdő környékén, ha a bocsokat is számításba vesszük, akkor több mint tizenöt egyedről tudnak a vadászok – fejtette ki a Székelyhonnak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója. Mint mondta, a nagyvadakat ők és mások is látták már a Szívek sétánya mentén, a székelykapuk közelében, illetve a borvízforrás környékén is.

A támadások elkerülése érdekében arra kérnek mindenkit, hogy főleg az esti, éjjeli és a hajnali órákban kerüljék az említett helyszíneket,

hiszen főleg akkor aktívak a medvék. Nap közben nem okoznak problémát. Ha valaki mégis a környékre látogat – főleg a kritikusabb időszakban –, akkor mindenképp csapjon zajt, hogy tudassa jelenlétéről a nagyvadakat. Így jó eséllyel elkerülhetők a nem várt találkozások.

Az egyesület igazgatója rámutatott, egyelőre tehetetlenek a szejkefürdői nagyvadakkal szemben, hiszen azok nem okoztak kárt, emberre sem támadtak, így sem a kilövésüket, sem pedig az elszállításukat nem hagyják jóvá a környezetvédelmi minisztériumban.