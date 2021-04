Több mint negyven jószágot pusztítottak el a medvék egy éjszaka alatt Farkaslaka községben

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ha ide is bejött a medve, akkor mi lesz majd az esztenán? Alig kaptunk juhászt az állatok mellé, de ezt a pusztítást látva, már ő is gondolkodik, hogy vállalja-e a munkát. Kártérítést pedig mikor kapunk?

A helyszínen találkoztunk Sinka Arnolddal, a Hargita megyei önkormányzat egyik képviselőjével, aki már értesítette az RMDSZ-es környezetvédelmi minisztert – Tánczos Barnát – a mostani, illetve a múlt heti kecseti esetekről, kérve a vadak ártalmatlanítását. Elmondása szerint kapott is ígéretet arra, hogy a dokumentumok elküldése után adnak engedélyt a problémás egyedek ártalmatlanítására.

Tarthatatlan helyzet

Kovács Lehel farkaslaki polgármestertől megtudtuk, hogy az elmúlt két hétben legalább húsz portára törtek be a medvék a községben, ebből mintegy tíz-tizenöt alkalommal kárt is okoztak a juhok, tyúkok elpusztításával.

Értsék meg, hogy nagy baj van, az emberek már rettegnek kimenni az utcákra. Villanypásztorokkal, zajkeltéssel próbálnak védekezni a gazdák, sőt, éjszakánként már járőröznek is, de semmi sem hatásos.

A három érintett vadásztársulattal együttműködve már kértük a kilövési engedélyeket, de az sem biztos, hogy ennyivel teljesen megoldódik a probléma. Kérem, a környezetvédőket, hogy jöjjenek ide és mondják meg hogy mit tehetnénk, mert ez a helyzet tarthatatlan. El is vihetik innen a medvéket, ha kell nekik” – fakadt ki, hozzátéve, hogy sokan már félnek háziállatot is tartani. Arra is kitért, hogy ő is egyeztetett a környezetvédelmi tárca vezetőjével, így reméli, hogy mielőbb segítséget kapnak.