Több mint négyszáz köbméter hulladékot szállítottak el a somlyói romatelepről

A terület rendezésének első lépését a törmelék elszállítása jelentette • Fotó: Veres Nándor

A romatelepről nemcsak a leégett házak tartószerkezeteinek maradványait kellett elszállítani, hanem a bent lévő és porrá égett használati tárgyakat is, utóbbi munka pedig alaposan megnehezítette a hatékony takarítást. A hétfőn elkezdett és egynaposra tervezett munka így kedden késő este fejeződött be – számolt be az osztályvezető.

A szállításra egy helyi, munkagépeket és teherautókat bérbe adó vállalatot kértek fel, a törmeléket pedig a Cekend-tetői hulladéktározóba vitték.

