Több mint háromszázan kapcsolódtak be a közösségi szemétszedésbe Zetelaka községben

A környezet megtisztítása mellett nevelési célja is volt a zetelaki polgárőrség által koordinált szombati szemétgyűjtési akciónak, amelyen több mint háromszázan vettek részt. A településeken és azok környékén talált nagy mennyiségű szemétből az látszik, hogy még mindig van, amit tanuljon a közösség.

Noha nem sikerült teljesen befejezni a munkát, így is mind a négyszáz 120 literes zsák megtelt, amit a részvevőknek osztottak ki, ezenkívül bútorokat is találtak, amelyek elszállítását másképp kell megoldani. A mintegy ötven köbméternyi hulladék jó részét pillepalackok és egyéb italos üvegek teszik ki.

Civil szervezetek, vállalkozók, iskolások és több más helyi önkéntes is részt vett a harmadik alakalommal megszervezett nagyszabású akcióban, vagyis

Remélem, hogy a résztvevő gyerekek felnőve felelősségteljesebben viselkednek majd, mint mi most

Gergely hangsúlyozta, a környezetük megtisztítása mellett nevelő célja is van az akciónak, hiszen el szeretnék érni, hogy megváltozzon a szemetelők mentalitása. Mindemellett abban is reménykednek, hogy

A polgárőrség vezetője arra is kitért, hogy a tapasztalatok szerint még mindig nagy problémák vannak, hiszen ha egyes helyszíneken csökkent is az illegális hulladék mennyisége az elmúlt évekhez, máshol ez emelkedett. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy vadkamerákat fognak felszerelni, több problémás résznél, hogy

Nagy Attila rámutatott: ha a lakók fejlesztéseket szeretnének az utcáikban, akkor elvárja, hogy ott tisztaság is legyen, hiszen az is a közösség érdeke. „Nem is értem, hogy miért kell szétdobálni a hulladékot, amikor a szemételszállítási díjat úgyis ki kell fizesse mindenki” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy

minél előbb pályázni szeretnének egy hulladékudvar létrehozása érdekében, ahová nagyobb, már nem használt tárgyaikat – például bútorok – vihetik el a lakók.

A szemétgyűjtési akció egyébként egy közös ebéddel zárult, a polgárőrök ugyanakkor bemutatták új szolgálati autójukat, amelyet az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) közbenjárásával a magyar kormány jóvoltából kaphattak meg. Ez lényegesen megkönnyíti a csapat munkáját.