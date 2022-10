Több mint harminc éve gondoskodik a Csibész Alapítvány a rászorulókról

Hivatalos megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli a Csibész Alapítvány, hiszen 1992-ben jegyezték be hivatalosan, azonban tevékenysége öt évvel korábbra, 1987-re nyúlik vissza, amikortól Gergely István (Tiszti) befogadta a csíksomlyói árvaházból „kinőtt” fiatalokat, a „bandákba” szerveződött csibészeket a plébániára, és új irányt adott tengődő életüknek. Azóta is nyitva áll az alapítvány házainak ajtaja minden rászoruló számára. Jelenleg több mint 200 gyermeknek, fiatalnak és családnak nyújtanak biztonságos, meleg otthont.

Az árvák közül, akik elérték a 18 éves életkort, sokan az utcán, elhagyott helyeken folytatták tengődő életüket. Őket kereste fel, majd miután bizalmukba fogadták, sokat megtudott megélhetésük miatti lopásaikról és egyéb csibészségeikről. Azonban tudomást szerzett arról is, hogy előfordult, hogy a rendőrség elhurcolta őket, akkor is, ha ártatlanok voltak, hogy lezárhassanak egy-egy megoldatlan ügyet.

Utána több száz gyermeket és fiatalt keresztelt meg Gergely István, főleg miután a rendszerváltást követően szabadon megtehették. A csibészek száma pedig egyre nőtt, és 1992-ben igény mutatkozott arra, hogy hivatalosítsák tevékenységüket, ekkor jegyezték be a Csibész Alapítványt.

Az első csibészek közül is vannak, akik családjukkal az alapítvány szárnyai alatt élnek, mások pedig azt kérték, hogy fogadják be gyermekeiket, mert úgy érezték, az alapítványnál jobb helyen vannak, szebb gyermekkorban részesülhetnek.

Gergely Istvánról munkatársai is azt mondják, hogy soha senkit nem utasít vissza, mindenkit befogad, aki rászorul az alapítvány segítségére. Jövőbeli tervei között szerepel, hogy rendbe tegyék kászonjakabfalvi erdei iskolájukat, amely ingatlant öt éve kapott adományba az alapítvány.

Jubileumi ünnepség

A Csibész Alapítvány szombaton 11 órától ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A csíkszeredai Kissomlyó utca 15. szám alatti Borvíz-csűr Ifi házban tartandó rendezvényen jelen lesznek a támogatók, egykori és jelenlegi csibészek, egyházi és politikai képviselők. A programot kulturális műsorral színezik, fellépnek az alapítvány neveltjeiből álló Árvácska együttes és a szépvízi nevelőotthonból érkező fiatalok, valamint az egykori csibészekből álló együttesek, továbbá a csomortáni Magyarok Nagyasszonya néptánccsoport műsora is látható lesz. Az ünnep jó alkalom arra is, hogy a házat megáldják, ez lesz a moldvai csángó fiatalok otthona. A rendezvény bográcsozással folytatódik a Borvíz-csűrrel szembeni területen, rossz idő esetén a Jakab Antal Házban. Ezalatt gyerekfoglalkozások is lesznek.