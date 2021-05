Több mint 7500 személyt oltottak be a marosvásárhelyi oltásmaratonon

A marosvásárhelyi orvosi egyetemen szervezett oltásmaratonon a hétvégén összesen 7504 személy kapta meg a Pfizer-BioNTech-vakcinát. Ezzel országos rekordot állított fel Marosvásárhely, hiszen a több mint 300 ezres lakosú Temesváron szervezett oltásmaratonon is „csak” 6722 személyt oltottak be.

Péntek reggel nyolc órától hétfő reggel nyolc óráig bárki, előjegyzés nélkül igényelhette a Pfizer-BioNTech vakcináját a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen szervezett oltásmaratonon.

Temesváron, amely a 319 279 lakosával Románia harmadik legnépesebb városa – és az oltásmaraton kezdeményezője – 64 óra alatt 6722 személyt oltottak be.

A 127 ezer fős Marosvásárhelyen pedig összesen 7504 személyt oltottak be a 72 óra alatt

– derül ki az egyetem hétfő reggeli közleményéből.

Az országban a hétvégéig 3 886 249 személy kapta meg legalább az első adag vakcinát. A legtöbben a Pfizer-BioNTech-oltóanyagot kapták meg, több mint ötmillió dózist (első és második összesen) adtak be eddig ebből. A legkevesebben a Johnson&Johnson oltását kapták meg, amely május 4-e óta engedélyezett az országban, ebből 25 538 adagot adtak be. A Moderna vakcinájából eddig 571 434 adagot, míg az AstraZeneca-oltóanyagból 687 736 adagot adtak be Romániában.

