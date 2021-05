Valeriu Gheorghiţă is beadott néhány oltást a marosvásárhelyi oltásmaratonon

Mind várjuk a normalitásba való visszatérést, amely már nem csak egy remény, hanem lassan meg is valósul, hisz már konkrét lazításokról is szó van, amelyek hamarosan életbe lépnek

Mara-Cristina Togănel Maros megye prefektusa kiemelte, 300 önkéntes segédkezik az oltási maraton lebonyolításában. A prefektusi hivatal nevében nem csak nekik köszönte meg ezt, de az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnökének is, aki mindig teljesítette a megye felől érkező kérelmeket, hiszen szükség volt néha oltóanyag-kiegészítésekre is az elmúlt hónapokban. Hozzátette,

„Érdekes módon a megyében vannak olyan települések is, ahol kilencven százaléknál is magasabb a beoltottsági arány, Mezőrücs községben például 92 százalék a beoltott lakosság aránya. Valeriu Gheorghiță szerint nem csak azért, mert oltóközpont van a településen, hanem mert megértette a lakosság, hogy fontos az oltás.

Az oltáskampány központi erőfeszítését ki kell egészíteni a kórházvezetőségek erőfeszítésével is, hiszen az egészségügyi személyzet beoltottsága el kellene érje a kilencven százalékot a negyedik hullám megérkezéséig, amely a magas beoltottság ellenére is eljön

Vass Levente egészségügyi államtitkár szorgalmazta a drive thru-jellegű, azaz autós oltásközpontok létrehozását a Görgény völgyében, hiszen sok olyan idős és beteg személy van, aki be tud ülni az autóba, és nekik nem is kellene kiszállniuk, ahhoz, hogy megkapják az oltást.

A Székelyhon, 12-15 éves korosztály beoltásával kapcsolatos kérdésére Valeriu Gheorghiță kifejtette, fontos, hogy előbb az Európai Gyógyszerügynökségtől is megkapják az ehhez szükséges engedélyt, és valószínű, hogy a következő hónapban meg is kapja ezt Románia. „Nem látom semmilyen akadályát annak, hogy folyamatos tevékenységet folytassunk annak érdekében, hogy ez a korosztály is hozzáférjen a védőoltáshoz. Ugyanezt az oltási stratégiát és rendszert használnák a 12-15 évesek immunizálásánál is, amellyel most oltanak” – válaszolta meg a kérdést a katonaorvos.

A védőoltás előnyei tagadhatatlanok

Egyre több tudományos vizsgálat jut arra következtetésre, hogy a beoltott személyeknek kevesebb az esélye a vírus átadására, mert csökken a vírusterhelés, és ezáltal a vírus légúti váladékban való kiválasztódása is, így a védőoltás előnyei tagadhatatlanok.

Természetesen soha nem létezett száz százalékban hatékony vakcina, a lényeg az, hogy elérjük a nyájimmunitást

– fogalmazta meg Valeriu Gheorghiță.