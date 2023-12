Több mint 2400 gyermekrajz elevenedik meg a sepsiszentgyörgyi színházépület homlokzatán

A sepsiszentgyörgyi óvodások és diákok 2423 rajzot küldtek be a polgármesteri hivatalhoz, eleget téve a városháza ilyen irányú felhívásának. Az alkotások közül a legjobbakat díjazzák, de az összeset kivetítik a Tamási Áron Színház homlokzatára.

A rajzokat szakmai zsűri értékelte, a nyerteseket életkor szerint csoportosították, ugyanakkor különdíjasokat is jelöltek. A díjak átadása december 22-én 18 órától esedékes a főtéri kőszínpadon, ez idő alatt a nyertes rajzokat vetítik ki a színházépület homlokzatára. December 20-tól 22-ig naponta 18 és 21 óra között viszont az összes pályamunkát „felfestik”.

A vetélkedő a Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Visit Covasna) és a Kónya Ádám Művelődési Ház által harmadik alkalommal megrendezett Fényfestés a Tamási Áron Színház homlokzatán kezdeményezése részét képezte. Akik igényt tartanak a rajzaikra, december 29-ig személyesen vehetik át munkanapokon 8 és 16 óra között a városimázs-irodából.

A díjazottak

Kis- és középcsoport

Bíró Emma, Hófehérke Napköziotthonos Óvoda;

Fäil Nóra, Csipike Napköziotthonos Óvoda;

Fazakas Zsófia, Csipike Napköziotthonos Óvoda.

Nagycsoport

Löfi Luca, Csipike Napköziotthonos Óvoda;

Gothárd Mirjam-Veronika, Mánya Béla Óvoda, Kilyén;

Portik Boglárka, Árvácska Napköziotthonos Óvoda.

0-II. osztály

Imreh-Bartha Bence, I. C., Mikes Kelemen Elméleti Líceum;

Márton Vivien, I. C., Váradi József Általános Iskola;

Erőss Janka Fruzsina, I. C., Váradi József Általános Iskola.

III-IV. osztály

János Kriszta, Csilip Csenge, IV. C., Mikes Kelemen Elméleti Líceum;

Ábrahám Borbála, III. B., Váradi József Általános Iskola;

Demeter Andi, III. A., Váradi József Általános Iskola.

V-VI. osztály

Gajai Petra, VI. B., Székely Mikó Kollégium;

Ungvári Anna Krisztina, V. D., Váradi József Általános Iskola;

Szász Anna Ágnes, VI. A., Református Kollégium.

VII-VIII. osztály

Ferencz Anna-Mária, VIII. C., Plugor Sándor Művészeti Középiskola;

Vișoiu Denisa-Ioana, VIII. A., Plugor Sándor Művészeti Középiskola;

Jakab Hunor, VIII. C., Plugor Sándor Művészeti Középiskola.

IX-X. osztály

Kovács Melánia-Ágota, IX. B., Református Kollégium;

Prezsmer Orsolya, IX. B., Plugor Sándor Művészeti Középiskola;

Téglás Kriszta-Beáta, IX. B., Plugor Sándor Művészeti Középiskola.

XI-XII. osztály

Pászka Orsolya-Mercédesz, Veres Beáta-Hanna, XII. B., Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola;

Bedő Anna, XI. B., Plugor Sándor Művészeti Középiskola;

Zoltán Nagy Ajna Beatrix, XI. B., Plugor Sándor Művészeti Középiskola.

Különdíjban részesültek

Ágaston Fanni Borostyán, Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda;

Héjja Borka, Gulliver Napköziotthonos Óvoda;

Bedő Ingrid, 0. A., Váradi József Általános Iskola;

Kovács Loránd, I. A., Mikes Kelemen Elméleti Líceum;

Csősz Csanád, IV. C., Nicolae Colan Általános Iskola;

Bajkó Dorottya, V. D., Váradi József Általános Iskola;

Erdei Eszter Gyopár, VI. C., Nicolae Colan Általános Iskola;

Nagy Fanni, VII. C., Váradi József Általános Iskola;

Kölcze Henrietta, X. A., Református Kollégium;

Tanasă Alexia Andrea, IX. A., Constantin Brâncuşi Szakközépiskola.