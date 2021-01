Több millió lejes kár ügyében vizsgálódnak Marosvásárhelyen

Soós Zoltán polgármester • Fotó: Haáz Vince

Semmit nem tudnak

A Székelyhon megkeresésére a vádiratban szereplő városházi igazgató, M.M. azt nyilatkozta, hogy súlyos betegség miatt betegszabadságon van már tavalyi év végétől, és semmit nem tud az ellene felhozott vádakról, a bűnügyi feljelentésről.

A Kronos Life Construct Kft. cég vezetősége megkeresésünkre levélben foglalt állást kiemelve, sajnálatosnak tartja, hogy a közbeszédben alapos ellenőrzés nélkül keringnek információk.

Nem igazak azok az információk, miszerint a mi cégünk mögött Claudiu Maior, a volt marosvásárhelyi városvezető tanácsadója állna.

A Soós Zoltán polgármester által benyújtott feljelentés kapcsán megjegyezzük: nem tudunk arról, hogy ilyen létezik, tartalmát sem ismerjük. Amennyiben azok a személyek, akik a minket is érintő szerződéseket vizsgálják, nem értik vagy nem látják át azokat, minden információt megadunk nekik, hogy semmi ne maradjon tisztázatlan. Hangsúlyozzuk: nem kívánunk semmiféle politikai vitának részesei lenni” – olvasható.

Átszervezik az egész sportéletet



Soós Zoltán polgármester csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy átszervezik a Városi Sportklubot, kifizetik a felhalmozott adósságokat, megpróbálják visszacsábítani azokat a sportolókat, akik kényszerből, a fizetések elmaradása és az edzési lehetőség hiánya miatt elhagyták Marosvásárhelyt. A Városi Sportklub beköltözhetett a Víkendtelep melletti Sportakadémia épületébe, továbbá annak vezetői fogják ügykezelni a városi sportbázisokat, és összehangolni a városi sportéletet. Soós Zoltán beszélt arról is, hogy előre láthatón már nyárig megkapja a város a Sportcsarnok ügykezelését, de kérték a minisztériumtól a jelenleg épülő, olimpiai méretű uszoda adminisztrálását is. A víkendtelepi sátortetős uszoda üzembe helyezése is napirenden van, jelenleg mérik fel, hogy milyen károk keletkeztek a ponyva leszerelésekor, és hogyan lehet ezeket helyrehozni. 2022 végéig lehet arra számítani, hogy elkészül a Ligetben levő, az Országos Befektetési Ügynökség által kivitelezett fedett korcsolyapálya.