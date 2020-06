Több medve is bejár Csíkszeredába, egyikre már kilövési engedélyt kértek

Kilövési engedélyt kért a területileg illetékes vadásztársaság a Csíkszeredában egyre gyakrabban felbukkanó fiatal medvére. A megfigyeléseik során az is kiderült, hogy egy bocsos anyamedve is él a körkényen, vasárnap este pedig már lakott terület közelébe merészkedtek.

A Csíkszereda környékén többször látott fiatal medve. Kilövési engedélyt kért rá az illetékes vadásztársaság • Fotó: Pinti Attila

Néhány napos csend után vasárnap ismét medvére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a csíkszeredaiak két alkalommal is: egyik délben, másik este érkezett, és mindkettőben a hargitai megyeszékhelyhez tartozó Csobotfalva környékén látott nagyvadra hívták fel a figyelmet. Mint kiderült,

a két riasztás nem ugyanarra a medvére vonatkozott: először egy fiatal medve, második alkalommal pedig egy bocsos anyamedve merészkedett a település közelébe

– tudtuk meg Hadnagy Leheltől, a területileg illetékes Szilos Vadásztársaság vezetőjétől.

HIRDETÉS

Kérték a kilövését

A vadásztársaság megfigyeléseket végzett az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váló medveészlelések miatt, és arra a következtetésre jutottak, hogy

több medve is környékezi Csíkszeredát.

Hadnagy szerint az egyik egy fiatal, két-három év közötti példány, amely a város utcáira is bemerészkedik. Ezt látták például múlt héten a Fenyő utcában, előtte pedig számos más helyszínen:

a Suta-tó közelében, a Szentlélek utcai tejgyárnál, a kórház udvarán, a zsögödi Natúr lakópark közelében és Csobotfalván.

Medve járkált Csíkszereda utcáin Egy medvét kaptak lencsevégre kedden kora este a csíkszeredai Fenyő utcában, a Fortuna-park közelében. A videót a Vadkárok Székelyföldön Facebook-oldalon tették közzé. Egy medvét kaptak lencsevégre kedden kora este a csíkszeredai Fenyő utcában, a Fortuna-park közelében. A videót a Vadkárok Székelyföldön Facebook-oldalon tették közzé.

Emellett a vadásztársaság tudomása szerint egy kétbocsos anyamedve is él Csobotfalva környékén, a vasárnapi második riasztás viszont egy egybocsos anyamedvére vonatkozott. Ez Hadnagy szerint két dolgot jelenthet: vagy az észlelők nem vették észre az egyik bocsot, vagy két anyamedve is található a környéken, egy egybocsos, illetve egy kétbocsos. A vadásztársaság vezetője arra is kitért, hogy

a fiatal egyedre kilövési engedélyt kértek a környezetvédelmi minisztériumtól.

A bocsos anyamedve vasárnap bukkant fel először lakott terület közelében, de ha megismétlődik az eset, és a jövőben úgy ítélik meg, hogy veszélyt jelent a lakosságra nézve, kérni fogják az áthelyezését a bocsokkal együtt.