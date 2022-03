Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Felszusszanhatnak a kórházak. Lecsökkent a betegszám, így van, ahol a látogatás is újraindult. Képünk illusztráció

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását. Maros megyében is csökkennek a járványmutatók, de lassabb ütemben.

Két héttel ezelőtt szűnt meg a veszélyhelyzet Romániában, azóta pedig jóval kevesebb adat áll rendelkezésre a járványhelyzet alakulásával kapcsolatosan, főként helyi szinten, hiszen a megyei helyzetről a prefektusi hivatalok már nem tájékoztatnak naponta. Mint kiderült,

Hargita megye kimondottan jól áll, és Maros megyében is jelentős enyhülés tapasztalható.

Hirdetés Alacsony fertőzöttségi arány Naponta átlagosan öt-hat új fertőzést azonosítanak Hargita megyében, és néha halálesetek is történnek, de összességében kijelenthető, hogy stagnál a járványhelyzet a térségben – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Ez látszik a központi Stratégiai Kommunikációs Csoport adataiból is, amelyek szerint hétfőn például hat új megbetegedést azonosítottak a megyében, ezzel 21 168-ra nőtt a járvány kezdete óta azonosított esetek száma.

A fertőzöttségi arány 0,37 ezrelék, a megye kórházaiban pedig csak 23 koronavírus-fertőzöttet kezelnek.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban mindössze nyolc igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst kezeltek hétfőn, közülük egy személyt a Covid intenzív terápiás (ATI) osztályon, a többieket pedig a fertőzőn – közölte érdeklődésünkre Zörgő Noémi szóvivő. Elmondása szerint körülbelül egy hete stagnál a bennfekvő fertőzöttek száma, és mivel mindannyiukat el tudják látni az említett osztályokon, a többi felszabadult, így

ismét előtérbe kerülhetett az egyéb betegségekben szenvedők ellátása.

Ennek megfelelően a látogatás is újraindult,

naponta egy hozzátartozó keresheti fel a kórházban fekvő pácienseket, legtöbb tíz percre.

A zárt terekben kötelező a maszkviselés és szükség esetén további védőfelszerelés használata, tünetes látogató pedig nem mehet be a beteghez. Jó hír továbbá, hogy

újraindult az apás szülés is a kórházban, az édesapák jelenléte a kisbaba születésénél a világjárványt megelőző szabályok szerint engedélyezett.

Nincs látogatási kultúra A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban egyetlen koronavírus-fertőzött beteget sem ápolnak már,

az utolsó pácienst pénteken engedték haza

– számolt be megkeresésünkre Fülöp Enikő kórházmenedzser. Mint részletezte, hasonlóra a tavaly nyár óta nem volt példa. A jó hírek hatására péntektől a látogatást is újraindították, ám a menedzser szerint nem biztos, hogy jó ötlet volt. A kórház által elfogadott szabályok szerint ugyanis egy beteghez legtöbb egy hozzátartozó léphet be naponta legtöbb 15 percre, ezt viszont sokan nem tartják tiszteletben.

Nincs látogatási kultúra, sok beteghez négyen-öten is érkeznek, a kórházban tartják a családi összejöveteleket. Amíg nem lehetett látogatni, biztonságosabb volt, és könnyebb volt a megelőzés, a kórtermek tisztán tartása, a betegek is többet pihentek. Most, mivel négy-öt ágy van egy kórteremben, ha ebből csak három beteghez négy-öt látogató érkezik, már nagyon zsúfolttá válik a szoba.

Kellemetlen a betegeknek is, és hiába próbáltuk meg bevezetni, hogy legtöbb egy hozzátartozó menjen be, egyrészt nagyon rossz néven vették, másrészt nem is tartják be. Egy zarándoklat lett a beteglátogatás.

A hozzátartozókat is meg lehet érteni, de az már nem biztonságos, ha a komaasszonytól a szomszédasszonyig mindenki felvonul. Mégiscsak egy kórházról van szó, a koronavírus mellett más betegségek is vannak, ezért nem ártana jobban odafigyelni

– hívta fel a figyelmet Fülöp Enikő. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 12 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst ápoltak tegnap Kiss Edit sajtószóvivő tájékoztatása szerint, a látogatás pedig még nem indult újra az intézményben. Fokozatosan csökken Maros megyében fokozatosan csökken a koronavírusos betegek száma, de még mindig sokan szorulnak kórházi ellátásra. Egy héttel korábban, március 14-én megyeszerte 86 koronavírusos személy volt beutalva a kórházakba, két gyermek is volt közöttük, és összesen 11-en szorultak intenzív terápiás ellátásra.

Hétfőn 43 új fertőzöttet azonosítottak Maros megyében, a megye fertőzöttségi aránya 1,71 volt, kórházban 87 személyt kezeltek, ebből 12-en életveszélyes állapotban voltak.

Mint Gáll Boglárka, a megyei kórház sajtószóvivője elmondta, jelenleg náluk 78 ágyat tartanak fent a fertőzötteknek, ebből 22 foglalt, az intenzív terápiás ágyak közül pedig hat a tízből.

A megyei kórház keretében a legtöbb koronavírusosoknak fenntartott ágy továbbra is a fertőző betegségek klinikáján van, de a szülészeten, az újszülött osztályon, a szemészeten, a sebészeten és pszichiátrián is vannak.