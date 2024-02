Több helyszínen ég a száraz növényzet

Mezőméhes községben és a Dicsőszentmártonhoz tartozó Csüdőtelkén is ég a száraz növényzet; mindkét helyszínen szükség van a tűzoltók beavatkozására – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Egy tűzoltóautóval vonult ki a nagysármási tűzoltóegység a mezőméhesi helyszínre, ugyanakkor hasonló erőket vetett be a dicsőszentmártoni alakulat is, amely Csüdőtelkére igyekezett – derül ki a kommünikéből. Jelenleg is zajlik a tüzek eloltása.