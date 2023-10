Több helyen van munkatelep városszerte

A nyári vakáció, szabadságolások után mintha megszaporodtak volna az útjavítások Marosvásárhelyen. A legnagyobb és leglátványosabb munkálat a Kishegyszőlő utcában van, itt vezetékeket is cseréltek és aszfaltozni is fognak. Hamarosan a Dózsa György utcában is felújítás kezdődik.