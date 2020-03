Több, betegszabadságra vonatkozó korlátozást is sürgősségi rendelettel oldottak fel

Nincs már szükség a munkaügyi szakorvos jóváhagyására a 90 napra kiterjedő betegszabadságok meghosszabbításához • Fotó: Haáz Vince

Sürgősségi rendelettel oldott fel több korlátozást is a betegszabadságokra vonatkozóan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A szükségállapot idejére bevezetett új előírások értelmében az intézményes karanténban, illetve lakhelyi elkülönítésben töltött időszakra megkapják a táppénzt azok is, akik az elmúlt évben összesen hat hónapnál rövidebb ideig álltak alkalmazásban, azaz hat hónapnál rövidebb ideig fizettek társadalombiztosítási hozzájárulást. Ugyanez érvényes általánosan a betegszabadságokra is. Mint ismert,

a karanténban vagy lakhelyi izolációban töltött időszakot is betegszabadságként számolják el a társadalombiztosítási rendszerben.

„Most azok is jogosultakká váltak, akiket mondjuk egy, két, három, négy vagy öt hónappal ezelőtt alkalmaztak, illetve tavaly éves szinten nem volt összesen hat hónapnyi munkaviszonyuk. Mindezek csak a mostani periódusra vonatkoznak, érvényüket vesztik, amikor megszűnik ez a rendkívüli állapot, azaz a szükségállapot. Természetes is, hogy normális esetben annak, aki nem járul hozzá a rendszerhez, csak korlátozott lehet a hozzáférése. De most nem olyan időket élünk” – tájékoztatott az új előírásokról Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

A frissen megjelent sürgősségi rendelet értelmében

a betegszabadságok hosszára vonatkozó korlátozások is módosultak.

Nincs már szükség a munkaügyi szakorvos jóváhagyására a 90 napra kiterjedő betegszabadságok meghosszabbításához. Mostanáig egy esztendőben legfeljebb 183 nap betegszabadságot kaphatott egy biztosított, ezt a felső határértéket most eltörölték, azaz szükség esetén a 183 napot is meghaladhatja a betegszabadság hossza – számolt be a további újdonságokról Duda Tihamér. Kérdésünkre elmondta továbbá azt is, hogy a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz még nem nyújtottak be elszámolásra karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben töltött időszakra vonatkozó igazolásokat.

A legutóbbi, szombati adatok szerint Hargita megyében mindaddig 20-an kerültek intézményes karanténba, 1532-en pedig lakhelyi elkülönítésre, utóbbiak közül szombatig 7 személy esetében járt le a kéthetes izolációs időszak, így elhagyhatták otthonukat.

Már feloldott korlátozások



Egyébként az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az elmúlt napokban már feloldott egy sor korlátozást a hatékonyabb betegellátás érdekében. Ezek közé tartozik, hogy a kórházakban túlléphetik a korábban megszabott költségkereteket, a háziorvosok szakorvosi javaslat hiányában is kiállíthatnak betegeiknek krónikus betegségekre gyógyszerrecepteket, ugyanakkor egészségügyi kártyával való hitelesítés nélkül is biztosíthatják a szükséges egészségügyi szolgáltatásokat a páciensek számára az egészségügyi rendszerben, illetve a gyógyszertárakban.