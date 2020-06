Tízmilliókból fejlesztenek községi utakat Felcsíkon

Jelentős összegeket tudott megszerezni a Csíkdánfalvát, Csíkkarcfalvát és Csíkszenttamást tömörítő közösségi fejlesztési egyesület a községi utak korszerűsítésére. A munkálatok egyik részét őszre fejezik be, de újabbakat is el kell kezdeni.

Munkában az erőgépek Csíkdánfalván. Jelentősen átalakulnak a községi utak • Fotó: Veres Nándor

A három községben először a Felcsík integrált fejlesztése elnevezésű projekt részeként aszfaltoztak le 15 kilométernyi községi besorolású útszakaszt – az ehhez szükséges pályázati támogatást a Felcsík Közösségi Fejlesztési Egyesület (ADI) az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) egy korábbi kiírásán kapta meg. Ezzel párhuzamosan a Csíkdánfalvát, Csíkkarcfalvát és Csíkszenttamást összefogó DKSZ Közösségi Fejlesztési Egyesület 3 millió euró értékű európai uniós támogatást nyert el, szintén községi utak korszerűsítésére.

Ebből az összegből három községben összesen több mint 15 kilométeres útszakaszt tudnak felújítani, minden község hozzávetőleg 5 kilométeres útkorszerűsítésben részesül.

Kinyúlik a befejezés

Mostanig az alap aszfaltréteg több mint 70 százalékban el is készült, van, ahol az alapozás, máshol sáncok elkészítésén dolgozik jelenleg a kivitelező – tudtuk meg Bőjte Csongor Ernő csíkdánfalvi polgármestertől, aki a DKSZ fejlesztési egyesület vezetője is. A beruházás befejezésének a határidejét korábban júliusra rögzítették, de a községvezető szerint ez szeptemberre is kinyúlik a mostani körülmények között –

nemcsak a koronavírus-járvány okozta fennakadások, hanem a szüntelen esőzések is befolyásolják a munkát.

Hozzátette, a végleges elszámolást év végéig kell befejezni. Dánfalván 13, Szenttamáson 13, Karcfalván 12 utcában készül aszfaltburkolat a felújítás során,

a csapadékvíz elvezetését útszéli betonozott sáncokkal biztosítják, kapubejáratokat is kialakítanak, átereszekkel együtt.

Az érintett útszakaszokon a víz és csatornahálózat vezetékeit már korábban kiépítették a telekhatárokig. A kivitelezést a csíkszeredai ING Service és a székelyudvarhelyi Multipland Kft. alkotta konzorcium végzi a három községben.