Tízmilliók a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak

30,6 millió lejt különítettek el az országos költségvetésből a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház C jelű épületének felújítására, illetve a kórházi osztályok felszerelésére. Az államfői aláírásra váró költségvetés csíki térségét is érintő tételeiről sajtótájékoztatón számoltak be csütörtökön az RMDSZ képviselői.