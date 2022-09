Tizenegy vészhívás medvék miatt

Medveészlelés miatt tizenegy alkalommal riasztották a csendőröket Hargita megyében múlt héten. A hívások jellemzően Csík- és Gyergyószékről futottak be – számol be a Hargita megyei Csendőrfelügyelőség sajtóosztálya.

A medveriasztások mellett egy különös hívás is befutott a csendőrökhöz szerdán Székelyudvarhelyről: egy lakóház udvarára tévedt emu miatt kértek segítséget.

A csendőrség összesítése szerint a szeptember 5–11. közötti időszakban két nap volt – hétfő és szombat –, amikor nem érkezett hozzájuk medveészlelése vonatkozó riasztás.

Hirdetés

Az első hívás keddre virradóra futott be, a Gyergyóholló községhez tartozó Güdüctelepről. A telefonáló arról számolt be, hogy egy medve az udvarán kószál, és kárt is okozott a kerítésben és az udvaron található gyümölcsfákban. Ugyancsak kedden, röviddel 18 előtt újabb medve által okozott károkról érkezett bejelentés, ez alkalommal egy gyergyóalfalvi férfi tett panaszt, akinek egy tehenét pusztította el a nagyvad.

Alig egy nappal később, szerda délután szokatlan bejelentést kaptak a csendőrök Székelyudvarhelyről: egy helyi férfi az udvarára tévedt nagytestű madár miatt kérte a segítségüket. A helyszínre kiszálló csendőrök értesítettek egy állatorvost is. Mint kiderült, egy elkószált emu okozott „riadalmat” – gazdája hamarosan előkerült és visszaszállította a nagytestű madarat a farmjára.

Másnap, csütörtök reggel ismét medve miatt riasztották a csendőrséget Csíkjenőfalváról, ahol egy kukoricásban látták a nagyvadat. A kiérkező csendőrök már csak a vadállat nyomait találták a helyszínen. Este, három óra leforgása alatt három hívás is befutott a Gyergyói-medencéből – Gyergyószentmiklósról, a Holló-völgyből, illetve Salamásról – medvék miatt, beavatkozásra azonban „csupán” két esetben volt szükség. A Gyergyóhollóhoz tartozó Holló-völgyben egy udvaron néhány méhkaptár közelében bukkant fel a medve, a nagyvadat a helyszínre siető csendőrök és rendőrök visszaüldözték a közeli erdőbe, Salamáson pedig a szomszédja udvarán látott medvét egy nő, a vadállatot ebben az esetben is lakott területen kívülre üldözték a helyszínre kiszálló illetékesek.

Ugyancsak csütörtökön, medvék károkat okoztak Csíkszengyörgyön és Salamáson. Az előbbi településen a bejelentő birkáira támadt a nagyvad, ám elhagyta a helyszínt, ezért nem volt szükség a csendőrök beavatkozására. Utóbbinál azonban a csendőrök kergették el a helyszínről a csirkeólnál garázdálkodó medvét.

Pénteken ugyancsak Salamásról, a betelefonáló udvaráról kellett a csendőröknek elkergetniük a medvét, délután fél három körül. Az elmúlt hét utolsó két hívása Tusnádfürdőről és Marosfőről futott be. Mindkét esetben lakott területekről kellett elüldözniük a medvéket az illetékeseknek.

Év eleje óta 265, medvére vonatkozó hívás érkezett a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőséghez – ez jelentős csökkenést mutat a tavalyi év ezen időszakához képest, amikor 397 volt a hívások száma. A csendőrök továbbra is arra kérik az érintetteket, hogy ilyen helyzetekben azonnal hívják a 112-es egységes segélyhívószámot, ne próbálják maguk elkergetni az állatot, ne etessék, ne fotózzák, és tárolják körültekintően a háztartási hulladékot.