Tíz újabb gyergyószentmiklósi utca felújításához készülhetnek tervek

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Az online ülésen Nagy Zoltán polgármester tájékoztatta a résztvevőket, hogy egy augusztus 31-én benyújtott pályázati irathoz egy tanácsi határozat mellékelését kéri az uniós pályázatok lebonyolításában illetékes Központi Fejlesztési Régió. A pályázatban Gyergyószentmiklós tíz utca felújítására kér finanszírozást az Európai Uniótól: a Mogyorós, Ady Endre, Gödrös, Külső, Makkos, Varga Katalin, Temető és Győzelem utcák teljes hosszukban újulhatnak meg, valamint a Békény utca alsó és a Tűzoltó utca külső szakasza, a Nyír irányába.

A polgármester közölte azt is, hogy ez a pályázati tengely korábban nem létezett, most jelent meg, azzal a céllal, hogy a következő pályázati időszakhoz már teljesen előkészített dokumentációk készüljenek. Gyakorlatilag a tervek, engedélyek, és más szükséges dokumentumok elkészítéséhez ad pénzt az unió, hogy később a kivitelezésre is finanszírozást adhasson.

A tervezésre most 890 ezer lejt kaphat az önkormányzat, a kivitelezés becsült értéke pedig meghaladja a 12 millió eurót. Ehhez a város 2 százaléknyi önrészt kell biztosítson.

A képviselők elfogadták a szükséges tanácshatározatot. A projekt lényege, hogy városrészeket kössenek össze az uniós normáknak megfelelő, azaz közszállításra, kerékpáros és gyalogos közlekedésre és autós forgalomra is alkalmas utakkal.