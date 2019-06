Tíz napig még lehet műemlék épületek felújítására pályázni Hargita megyében

Leveszik a szemellenzőket – a fogyatékkal élők is részei a társadalomnak

Noha némileg javult a helyzet az utóbbi időben, még most is nagy a távolság a fogyatékkal élők és a hétköznapi emberek között – véli Orbán Ágnes, az Orbán Alapítvány vezetője. Ezen elsősorban a tudatosítással lehet változtatni, ezért is tart figyelemfelkeltő napot kedden a szervezet.