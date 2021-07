Tíz községben kevesebb mint 130-an oltatták be magukat

Több Hargita megyei településen is nagyon gyenge eredménnyel zárultak a helyszíni oltások vidéken, de az egészségügyi igazgatóságnál minden beoltottnak örülnek, olyan település is volt a vidéki oltáskampány első napján, ahová két oltáskérelem miatt is elutazott a mobil oltócsoport. A polgármesterek szerint a járvány csitulása is közrejátszhat az oltás iránti érdeklődés csökkenésében, de olyan is van, aki szerint a kezdeti ódzkodás eredménye ez.

Voltak olyan községek, ahol több mint húszan oltatták be magukat, de olyan is, ahol csak ketten. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Tíz községben összesen kevesebb mint 130-an oltatták be magukat a koronavírus ellen Hargita megyében, a vidéki oltáskampány első napján, pénteken. A beoltottak száma azonban községenként nagyon eltérő: van olyan település, ahol ketten jelentkeztek az immunizálásra, de olyanok is, ahol több mint húszan. Utóbbiak már viszonylag jó eredménynek számítanak, de minden beoltottnak örülnek, van olyan község, ahová két jelentkező miatt is elutazott a mobil oltócsoport – mondta el megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közpegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Szerinte a helyi szervezésen is múlott a helyszíni immunizálás iránti lakossági érdeklődés, noha az is igaz – fűzte hozzá –, hogy vannak polgármesterek, akik mindent megpróbáltak és el vannak keseredve, hogy kevesen jelentkeztek az oltás felvételére.

Bélbor, Kápolnásfalu, Csíkkarcfalva, Csíkcsicsó, Gyergyócsomafalva, Székelyderzs, Galócás, Farkaslaka, Kászonaltíz és Székelyandrásfalva volt az a tíz község, ahol helyben oltathatta be magát a lakosság pénteken. Ez összesen 128-an tették meg. Azt megelőzően kísérleti jelleggel még két községben, Csíkszentgyörgyön és Csíkdánfalván szervezett helyszíni oltást a megyei egészségügyi igazgatóság. Mindeddig a legtöbben, összesen százan Csíkdánfalván oltatták be magukat, a szervezésért Tar Gyöngyi külön köszönetet mondott Bőjte Csongor polgármesternek, Both Norbert alpolgármesternek, Böjte Tünde közösségi asszisztensnek, Zsigmond Emma szociális referensnek, Ambrus Mátyás Éva egészségnevelési tanácsadónak és Bara Ferenc plébánosnak.

Bármelyik oltóanyagot tudják biztostani a vidéki oltások helyszínén, tapasztalataik szerint továbbra is a Pfizerre a legnagyobb az igény, de vannak olyan települések is, ahol többen kérték a Johnson & Johnson-vakcinát.

Ez attól is függ, hogy az oltásigénylőknek milyen terveik vannak a közeljövőre, ha például rövidesen nyári szabadságra mennek, akkor az egyadagos Johnson & Johnson védőoltást választják.

Az első napok tapasztalatai után kíváncsi, mekkora lesz az érdeklődés második alkalommal a védőoltások iránt, erre is érvényes lesz-e az, hogy a „székely ember mindent kétszer meggondol”, azaz akkor nagyobb lesz-e a jelentkezés – mondta Tar Gyöngyi.

Az általunk megkérdezett polgármesterek szerint is elképzelhető, hogy a kezdeti ódzkodás a második alkalomra alábbhagy. Nagy Lajos, Székelyandrásfalva polgármestere megkeresésünkre elmondta, ő jó példát mutatott, még márciusban beoltatta magát, de valóban kevesen követték a példáját a pénteken.

A kezdet mindig nehéz. Várják, hogy mit mond a szomszéd, 'lám, milyen volt

– vélekedett az alacsony részvétel okáról a község vezetője.

Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere úgy látja, hogy sajnálatos módon egész Székelyföldön alacsony az érdeklődés a védőoltások iránt. Ő úgy véli, az emberek várakozó álláspontra helyezkedtek, halogatják az oltás beadatását, főként most, hogy a fertőzések száma drasztikusan lecsökkent – sokan úgy érzik, elmúlt a veszély.

Oltási helyszínek



Hétfőn Szentábrahám, Gyergyóholló, Csíkszépvíz, Gyergyóalfalu, Lövéte, Gyimesfelsőlok, Bögöz, Parajd, Salamás és Csíkszentdomokos községben folytatódott a vidéki oltáskampány. Kedden Gyergyószárhegy, Gyimesközéplok, Homoródszentmárton és Gyergyóvárhegy lakossága adathatja be helyben az oltást, holnap pedig Etéd, Homoródalmás és Csíkszentmihály lakossága.