Tíz kihagyhatatlan film, amit nagyon várunk idén

Ígéretesnek tűnik mozis szempontból a 2019-es év második fele, hiszen a nyári blockbuster-filmszezon után igazi, nagyívű, a látványfilmekkel is versenyre kelő alkotói filmek is a mozikba kerülnek, de azért a blockbusterek sora sem szakad meg. A „termésből” tíz alkotást választottunk ki, amiket filmrajongóként szerintünk nem érdemes kihagyni.

Az alábbi filmek közül biztosan többet is viszontlátunk majd a jövő évi díjszezonban a jelöltek között, sőt, nem lepődnénk meg azon sem, ha két-három alkotás ezek közül a legjobb filmnek járó Oscar-díjra is esélyes lesz.

De lássuk, hogy milyen ígéretes filmek érkeznek ősszel a mozikba, amelyek közül többet is bemutattak már nagyobb filmfesztiválokon, a szélesebb közönséghez azonban most fognak eljutni, többségük előzetesét pedig a napokban tették közzé.

(Csíkszeredai és székelyudvarhelyi filmrajongóként továbbra is csak álom marad, hogy úgy láthassuk ezeket a filmeket nagyvásznon, hogy ne kelljen órákat utazni értük, hiszen legközelebb Sepsiszentgyörgyön, Brassóban vagy éppen Marosvásárhelyen működnek a mozik. Ha pedig így is lemaradunk a várva várt filmekről, akkor marad a későbbi, lesötétített ablakú szobában a házimozizás lehetősége.)

Most, hogy mindössze egy hónap van még a nyári mozis blockbuster-szezonból, a remakek, spin-offok, folytatások és előzményfilmek dömpingjében a különböző stúdiók elkezdték népszerűsíteni az alkotói filmjeiket, amelyeket kevesebb néző előtt, de annál nagyobb presztízzsel vetítenek majd a mozikban.

Brad Pittet idén két mozifilmben is láthatjuk, az egyik ezek közül a Velencei Filmfesztiválon debütáló Ad Astra lesz, amiben Pitt egy űrhajóst játszik, aki egy korábbi, idegen életformákat kutató expedícióban eltűnt apját (akit Tommy Lee Jones alakít) keresi. A látványosnak, de ugyanakkor filozofikusnak is ígérkező sci-fi első blikkre egy Interstellar-utánérzésnek tűnhet, de bízva James Gray rendezői képességeiben és a film szerepeihez leigazolt, Brad Pitt melletti sztárokra (Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland és a fent említett Tommy Lee Jones), akik biztosan nem adják a nevüket és arcukat egy középszerű fércmunkához, így nekik is köszönhetően egyedülálló filmélményben lehet részünk.

Még az is lehet, hogy újabb, évek múlva is rengeteget hivatkozott sci-fi klasszikus lesz belőle.