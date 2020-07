Tíz hónap után vették észre, hogy jogszerűtlenül irányították át a teherforgalmat a megyei útra

Vita tárgyát képezi a forgalomelterelés. Hamarabb is lehetett volna lépni. Archív • Fotó: Hegyi Zsuzsánna

Egy, a gyergyócsomafalviak által júniusban benyújtott petíció nyomán vizsgálták meg a Hargita megyei önkormányzat jogászai azt, hogy miként történt múlt év szeptemberében az Gyergyószéken áthaladó teherforgalom átirányítása a 126-os számú megyei útra, amely Csomafalván is áthalad.

HIRDETÉS

Az elterelést a Gyergyószentmiklóson zajló útfelújítások tették szükségessé. Az ügyben online fórumot szerveztek, ahol Márton László Szilárd polgármester elmondta:

637 csomafalvi lakos írta alá azt a petíciót, amelyben az áthaladó forgalom által okozott veszélyeket és károkat sorolják fel, azt várva, hogy a nehéz gépjárművek itteni közlekedése megszűnjön, vagy legalább csökkenjen.

Tíz hónap múlva szembesült Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, hogy engedélyt kellett volna adnia a forgalomelterelésre. Arról tájékoztatta a „fórum” résztvevőit, hogy a megyei tanács jogászai most, júliusban úgy ítélték meg, hogy a forgalom átirányításáról szóló 798/2019-es számú és a 854/2019-es polgármesteri rendeletek törvénytelenek, és július 7-én előzetes panaszt nyújtottak be be Gyergyószentmiklós polgármesteri hivatalához, kérve a rendeletek visszavonását.

Azt állapították meg, a forgalom eltereléséhez nem polgármesteri rendelet, hanem tanácshatározat lett volna szükséges.

Ugyanakkor: „a forgalom elterelésére vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az út adminisztrátorának beleegyezését a forgalomelterelésre vonatkozóan, ez nem történt meg az intézkedést megelőzően”. A konklúzió tehát, hogy

a megyei úttal kapcsolatosan a megyei önkormányzat jóváhagyása is kellett volna.

„Ilyen rendelet egy községben is több születik, a megyei tanácsnál pedig több tízezret adnak ki évente, ahhoz hogy követhessék, hogy a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal milyen aktákat ad ki ahhoz több száz ember kellene” – ezt válaszolta Borboly Csaba arra a felvetésre, hogy ezt eddig miért nem vették észre,

miért csak most ébredtek rá, hogy 10 hónapja a megye útjára terelt forgalom átirányítása nem volt jogszerű.

Megyei javaslat: a csomafalviak kérjenek kártérítést

Borboly tájékoztatásában kiemeli: hogy Gyergyószentmiklós a számára elküldött panasztól számítva 30 napon belül kell válaszoljon, és erre két lehetősége van. A polgármester vagy visszavonja a törvénytelen rendeleteket, vagy nem tesz eleget a megye kéréséknek. Ebben az esetben a megyei tanács a Hargita Megyei Törvényszéktől fogja kérni az említett akták semmissé nyilvánítását.

Az online fórumon szót kaptak a megye jogászai és az utakkal kapcsolatos kérdésekben illetékesek is. Elhangzott, a nehézgépjármű-forgalom miatt

kátyúk keletkeztek, néhol megsüllyedt az úttest és a 200 ezer lejre becsült kár miatt a várostól követelnek majd kártérítést.

Erre buzdították azokat a csomafalviakat is, akik azt panaszolják, hogy a házaikban keletkezett kár a forgalom miatt.

A forgalom felét visszavezetnék a városba

A megyei illetékesek közölték, hogy kidolgoztak egy lehetséges tervet arra vonatkozóan, hogy miként lehet csökkenteni a Gyergyócsomafalván áthaladó teherforgalmat. Erre szerintük az lenne a megoldás, ha

a Maroshévíz felől Csíkszeredába tartó kamionok Gyergyószentmiklóst szelnék át a Nicolae Bălcescu utcán, a város főterén, és a Gábor Áron utcán haladva.

A másik irányba közlekedők továbbra is a Gyergyóújfalu-Gyergyócsomafalva-Gyergyóalfalu-Gyergyószárhegy útvonalon közelednének.

Márton László Szilárd polgármester szerint ez azért lenne jó, mert a Borszékről dél fele, megrakottan közlekedő, tehát nehéz, ásványvizes kamionok így elkerülnék a községet, azaz Gyergyószentmiklósi utakat érintenék.

Gyergyószentmiklósi álláspont: országúti kerülő jöhet

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere furcsállja, hogy épp most és 10 hónap késéssel veszik észre a megyei önkormányzatnál, hogy a forgalom elterelésével valami nincsen rendben. Már csak azért is érdekes, mert

a nyilvánosság előtt éppen ők ismertették múlt nyáron, hogy az útfelújítás idejére megyei út lesz a terelőútvonal

– tette hozzá megkeresésünkre reagálva.

„Megértem a csomafalvi embereket, akik most azt kell megtapasztalják, amit évtizedeken át a gyergyószentmiklósiak kellett átéljenek, sőt őket még inkább érintette, hiszen az út a házaik előtt nagyon rossz állapotban volt. A mostani helyzet is igazolja, hogy mennyire fontos ez az útszakasz az egész Gyergyói-medencének és, hogy ez újjáépüljön és újra járható legyen az mindannyiunk számára fontos, közös érdek” – fogalmazott.

A polgármester elmondta: felmérték, hogy volna-e Gyergyószentmiklóson olyan alternatív útvonal, amely a teherforgalmat elbírná és egy most készült szakvélemény kimondja, a város többi aszfaltozott útja nem alkalmas erre.

Az pedig semmiképpen nem lehet opció, hogy a kisebb utcákba, kövezett, aszfaltburkolattal nem rendelkező utakra vezessék a teherautókat.

A megyei önkormányzat a jelek szerint közvetítőként akar fellépni a települések közt, amikor igazából az ő kezében van a megoldás. Ő kell jóváhagyja azt, hogy az általa adminisztrált úton haladjon a teherforgalom, amíg Gyergyószentmiklóson elkészül az út újjáépítése – mutatott rá Nagy Zoltán.

Amennyiben a megye nem hagyja jóvá ezt a megoldást, akkor Gyergyószentmiklós kénytelen lesz az országos útügyhöz fordulni, és kérelmezni, hogy az országútra irányítsák a nehéz járműveket.

Ez azt jelentené, hogy Csíkszeredából Székelyudvarhelyen és a Bucsinon át lehetne eljutni kamionnal Gyergyószárhegyre. Ezt senki nem akarhatja – szögezi le a polgármester.