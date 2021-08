Tíz éve nem készült olyan átfogó felmérés az agrárszektorról, mint most

Szénacsinálás. Hargita megyében mintegy 71 ezer gazdaságról és mezőgazdasági tulajdonról készült átfogó felmérés • Fotó: Veres Nándor

Közel három hónapnyi terepmunka után pénteken véget ért az általános mezőgazdasági összeírás. A május 10-től július 30-ig tartott terepmunkák során majdnem félezer kérdezőbiztos és koordinátor vette lajstromba a Hargita megyei gazdaságokat, illetve mezőgazdasági tulajdonokat. Amint arról Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője tájékoztatta lapunkat, a megyében feltérképezték az összes gazdaságot, határidőre befejezték a terepmunkát – ez egyébként országszerte is hasonlóan történt.

A megyében mintegy 71 ezer gazdaságról és mezőgazdasági tulajdonról vették fel a szükséges adatokat.

Nem mindenhol ment ez zökkenőmentesen, voltak olyan tulajdonosok, akik kezdetben nem voltak együttműködőek, mert nem tudtak semmit az összeírásról, annak céljáról és jelentőségéről, illetve arról sem, hogy ez az ő javukat is szolgálja.

„Megtörtént, hogy közbe kellett lépjünk és elbeszélgessünk az illetővel, és meg is oldódtak ezek a helyzetek. Nem volt cél, hogy szankcionáljunk bárkit is” – fogalmazott Romfeld Zsolt. Nem is volt szükség büntetésekre, ilyen problémás eset is csak néhány volt, többnyire elzárt helyeken, ahol a gazdák tájékozatlanok voltak. „Egyszerű emberekről van szó, akik kemény munkával keresik a pénzt” – mondta az érintettekről az igazgató.