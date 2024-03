Tíz ember, bezárva a saját sorsába

Az előadásnak a megszületése elég régi folyamatra tekint vissza – mutatott rá Nagy Pál, a színház igazgatója a bemutató kapcsán tartott sajtótájékoztatón. A szerző eredetileg román nyelven írta a 10 című drámát, amelyet először 2017-ben mutattak be a nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti Színházban. Ezt az előadást látta az udvarhelyi színházigazgató, és már akkor elkezdődtek az egyeztetések, hogy a darabot valamikor Székelyudvarhelyen is bemutassák.

„A Csaba eredeti formája szerint van tíz szék a színpadon, egy sorban ülnek a szereplők, és minimálisan jelzik, hogy éppen ők egy másik szerepben vannak, kilépnek, belépnek ezekbe a jellemekbe. Hasonlóan van a Radnótis előadásban is, annyival megfejelve, hogy ott videotechnika van használva, az az irányító erő, ami ott van fölöttünk, abban a formában jelenik meg. Nekem is fontos volt, hogy van valaki vagy valami, ami ott van efölött a történet fölött, a szereplők szempontjából mindenképpen így van. És főleg ezekbe a saját történetekbe való bezártság, és az ebből való kilépés képtelensége”.

A darab szerint minden szereplő a Remény lakótelepről indul el, ez is egy szimbolikus hely, nem teljesen valóságos. Ez jelenik meg valamelyest a díszletben is, tíz tömbházszerű épületbe vannak bezárva a szereplők, és ezeket viszik-hozzák, tologatják, cipelik az előadás során, és így alakulnak ki különböző terek – magyarázta Rusznyák Gábor, aki az előadás díszlettervezője is.

A díszlettel kapcsolatban az igazgató még elmondta, a kivitelezésére a Palló Imre Művészeti Középiskola diákjait kérték fel. Pályázatot is hirdettek a tízparancsolat témakörében, az eredményhirdetést a bemutató előtt tartják. A produkciót a román közönségnek is megmutatnák, így a darab mostani változatának készül egy román fordítása is. Ugyanakkor készül Margó, azaz interaktív műsorfüzet is az előadáshoz.

Az előadás időtartalma két óra, szünettel, és 16 éven felülieknek ajánlott. Március 7-én a Tomcsa Sándor bemutató bérleteseket, március 8-án pedig a Nyirő József bérleteseket várják a színházba.